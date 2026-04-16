Španci jezni na Vinčića, Bellingham: To je šala: Arbeloa: Ni vedel ... (VIDEO)

Zmagovalci se imajo pravico veseliti, poraženci pritoževati. Po povratnih četrtfinalnih tekmah lige prvakov sta bila najbolj glasna poraženca Barcelona in Real Madrid. Oba sta v gosteh ostala z desetimi igralci in izpadla, jezo sta stresla na sodnika, Francoza Clementa Turpina in Slovenca Slavka Vinčića. Slednji se nekaj časa raje ne sprehaja po trgu Cibeles, kjer letos navijači kraljevega kluba ne bodo proslavljali lovorike.

Teoretiki zarote že namigujejo, da sta Barcelona in Real plačujeta kazen, ker sta bila ob Juventusu glavna protagonista propadlega projekta superlige, ki ga je v kali zatrla Uefa Aleksandra Čeferina. Toda roko na srce, Atletico in Bayern sta bila boljša, dosegla sta več golov in sta zasluženo v polfinalu.