Estevao ukradel šov Yamalu; Maresca: Ne primerjajmo ju z Messijem in Ronaldom

Nekaj presenetljivih izidov je prinesel prvi večer v ligi prvakov po zadnjem reprezentančnem premoru. Belgijski Union je prvi zmagal pri vročem Galatasarayu (1:0), Pepu Guardioli se je tveganje z izborom igralcev proti Leverkusnu odbilo v glavo kot bumerang (0:2), najbolj pa je odmevala popolna dominacija Chelseaja nad neprepoznavno Barcelono (3:0). Najstniška senzacija Estevao je povsem zasenčil vrstnika Lamina Yamala ...

Brazilec je prejel podajo na desni strani napada, preigral dva branilca in žogo poslal pod prečko vrat presenečenega Joana Garcie za 2:0. »Nimam besed, s katerimi bi opisal svoje občutke. To je bil popoln večer,« je od ponosa žarel Estevao, ki je poleti prišel iz Palmeirasa. »To je bil zagotovo najbolj poseben trenutek v moji karieri. Tako vesel sem, ker so bili na tekmi tudi moji domači.«