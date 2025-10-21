Natančni topničarji bodo preverili domet Oblakovih, presenečenje na Emiratih?

Jan Oblak je spet upravičil sloves enega najboljših vratarjev na svetu in bil junak sobotne zmage Atletica proti Osasuni (1:0), ker je ob koncu tekme zaustavil strel Anteja Budimirja s treh metrov. »Don Jan«, kot ga naslavljajo v Madridu, je že skoraj 300 minut nepremagan, potem ko je zaklenil vrata tudi proti Kosovu in Švici v kvalifikacijah za SP. Pred edinim slovenskim reprezentantom v Uefini ligi prvakov je zdaj eden najtežjih izzivov v prvem delu sezone. Atleti bodo nocoj gostovali pri Arsenalu, vodilni ekipi angleške premier league.

Škofjeločan, ki je lani 15-krat ohranil mrežo nedotaknjeno, ni najboljše krenil v sezono, na 11 tekmah je prejel 13 zadetkov ter zbral zanj skromnih 18 obramb in le dvakrat ni klonil. Atletico je napredoval na četrto mesto v la ligi, a ima še vedno osem točk zaostanka za Realom in šest za Barcelono, ki ju konec tedna čaka clasico. V ligi prvakov ima polovičen izkupiček, porazu v Liverpoolu (2:3) je sledila visoka zmaga proti Eintrachtu (5:1).

Jan Oblak je poleg Joseja Marie Gimeneza edini, ki je z Atleticom leta 2018 osvojil evropsko ligo.

Če je kapetan Oblak poveljnik obrambe, pa se je za glavnega junaka v napadu izkazal Julian Alvarez. Argentinec, rojak trenerja Diega Simeoneja, je na 10 tekmah zbral sedem golov in tri podaje. Ko je lani prišel iz Manchester Cityja k Atleticu za 85 milijonov evrov, je pokazal strelske sposobnosti in sezono končal z 29 goli, strah in trepet v nasprotne obrambe pa seje tudi to jesen in pojavila so se namigovanja, da si ga s prihodnjo sezono želi Barcelona, ki išče zamenjavo za veterana Roberta Lewandowskega. »Ljudje vedno nekaj govorijo,« Alvarez ni niti podpihoval govoric, niti jih zatrl.

Jan Oblak je nepremagan na zadnjih treh tekmah, Atletiko pa ni izgubil na zadnjih šestih. FOTO: Juan Medina/Reuters

Bil je eden od osmoljencev prejšnje sezone lige prvakov, v osmini finala mu je sodnik zaradi domnevnega dvojnega dotika žoge razveljavil enajstmetrovko in v četrtfinale je napredoval Real Madrid. Mestnim tekmecem se je pred tedni maščeval z dvema goloma ob zgodovinski zmagi s 5:2, pred tem je dosegel hat-trick proti Rayu Vallecanu in prav zmaga s 3:2 je krivuljo obrnila navzgor.

Svetovnemu prvaku Alvarezu se Simeone ne bo odrekel zlahka, čeprav bi ga morda mikala zamenjava z Lewandowskim, o katerem govori z izbranimi besedami. A tudi o Alvarezu ... »Julian je izjemen igralec, najboljši, kar jih imamo, Predan je ekipi, predan je klubu, daje vse od sebe in seveda smo zelo veseli, da je z nami. Zanj moramo dobro skrbeti, da bo ostal še mnogo let,« pravi Simeone, ki je na klopi Atletov že od leta 2011.

Viktor Gyökeres se tudi v dresu Arsenala na svojstven način veseli zadetkov. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Ali bo Alvarez res ostal še dolgo, je odvisno predvsem od tega, ali bo klub izpolnjeval njegove ambicije. Atletico je od omenjenega poraza v Liverpoolu neporažen na šestih tekmah, toda strokovnjakov in navijačev še ni prepričal, da je sposoben mešati štrene v boju za lovorike. Tekma na štadionu Emirates bo nakazala odgovor. Atletico, ki je poleti za okrepitve porabil 176 milijonov evrov (Baena, Hancko, Cardoso, Raspadori, Almada, Ruggeri), si želi prvo mednarodno lovoriko po osvojitvi evropske lige leta 2018. Trikrat je bil finalist lige prvakov (1974, 2014, 2016).

Vzporednice z Arsenalom

Arsenal je sicer v podobnem položaju, dolga leta je že v senci in prav tako hrepeni po lovorikah. V Angliji je bil nazadnje prvak leta 2004, v Evropi pa je edini pokal dvignil leta 1994 (pokal pokalnih zmagovalcev), ima tudi bridko izkušnjo iz finala lige prvakov (1:2 z Barcelono leta 2006). Pa tudi Mikel Arteta ima že dolg staž v severnem Londonu, od leta 2019. V soboto so topničarji premagali mestnega tekmeca Fulham z 1:0 in ohranili vodilni položaj v Angliji. Težko bi bolje začeli tudi nastope v ligi prvakov: dve tekmi, dve zmagi, nič prejetih golov.

Atletico in Arsenal sta se doslej srečala samo v polfinalu evropske lige v sezoni 2017/18 in Oblaku sta tekmi ostali v lepem spominu, po 1:1 v Londonu doma ni prejel gola, edinega pa je dosegel Diego Costa. Kasneje so v finalu Španci premagali Marseille. Ekipa Atletica je po Transfermarktu vredna 623,8 milijona evrov, Arsenalova več kot dvakrat toliko, 1,31 milijarde. Tudi stavnice gostitelje postavljajo v vlogo velikih favoritov (kvota na zmago 1,6, Atletica 5,25.), toda Simeone nikomur vnaprej ne prizna premoči, zato se nam obeta razburljiv večer, v katerem presenečenje ni izključeno.