Strelske vaje Barcelone in Demirovića

Nogometaši Barcelone, ki tudi v novi sezoni lige prvakov sodijo med glavne favorite za končno zmago, so za letošnji uvod v tekmovanje premagali Feyenoord s 5:1. Stuttgart pa je ob treh golih Ermedina Demirovića odpravil Viking s 3:1. Potekajo še štiri tekme.

Barcelona je proti Nizozemcem v sprva močnem nalivu povedla že v tretji minuti, ko je Raphinha po podaji Lamina Yamala prišel v kazenski prostor in učinkovito zaključil. Brazilec tako nadaljuje odlično strelsko formo, šestim golom v domači ligi je dodal prvega v ligi prvakov. Prvega v ligi prvakov v dresu Barcelone pa je v 22. minuti vpisal Karim Adeyemi s strelom z 18 metrov.

Raphinha je v 57. minuti dosegel svoj drugi zadetek na tekmi po Pedrijevi podaji v globino, dve minuti pozneje je zadel tudi Feyenoord, a zaradi minimalnega prepovedanega položaja gol ni obveljal. Zato pa je obveljal Yamalov v 78. minuti, ki ga je dosegel s prostega strela s 17 metrov, ter tudi zadetek Gabriela Jesusa po novi Yamalovi podaji v 85. Za Barcelono je bil to že 19. doseženi gol na peti tekmi (domača liga in liga prvakov). V 82. so Nizozemci dosegli častni zadetek iz bližine.

Stuttgart je odlično začel proti norveškemu Vikingu, v glavni vlogi pa je bil Demirović. Ta je namreč v vsega 12 minutah že imel na svojem računu hat-trick, saj je – vselej iz bližine – zadel v 20., 26. in 32. minuti. Dvakrat mu je podal Deniz Undav. Vmes je malce zmanjšal zaostanek Zlatko Tripić (22.). V drugem polčasu se mreži nista več zatresli.

Ermedin Demirović je bil vroč. FOTO: Robin Rudel/Reuters

Izidi:

Barcelona – Feyenoord 5:1 (Raphinha 3., 57., Adeyemi 22., Yamal 77., Gabriel Jesus 85.; Steijn 82.)

Stuttgart – Viking 3:1 (Demirović 20., 26., 32.; Tripić 22.)

Ob 21.00:

Liverpool – Atletico Madrid

Napoli – Arsenal

PSG – Slovan Bratislava

Sporting – Galatasaray