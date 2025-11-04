Topničarji ostajajo popolni, potekata derbija v Parizu in Liverpoolu (LESTVICA)

Nogometaši Arsenala še naprej meljejo tekmece v ligi prvakov. Vodilna zasedba angleškega prvenstva je v četrtem kolu najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini v Pragi premagala Slavio s 3:0. Na uvodnih treh tekmah je londonska ekipa ugnala španski ekipi Athletic Bilbao in Atletico Madrid ter grški Olympiakos.

Za topničarje je prvi zadetek v češki prestolnici iz 11-metrovke dosegel Bukayo Saka (32.), v drugi polovici tekme pa je dvakrat zadel še Španec Mikel Merino (46. in 68.). Na drugi doslej odigrani tekmi med Napolijem in Eintrachtom iz Frankfurta ni bilo golov.

LP_Tekme4kolo

Nocoj ob 21. uri so se začele še tekme Atletico Madrid – Union St. Gilloise, Liverpool – Real Madrid, Bodö/Glimt – Monaco, Juventus – Sporting, Olympiakos – PSV, Tottenham – Köbenhavn in PSG – Bayern München.

Liga prvakov, 4. kolo:

Napoli – Eintracht Frankfurt 0:0

Slavia Praga – Arsenal 0:3

Ob 21.00:

Atletico Madrid – Union St. Gilloise

Liverpool – Real Madrid

Bodö/Glimt – Monaco

Juventus – Sporting

Olympiakos – PSV

Tottenham – Köbenhavn

PSG – Bayern München