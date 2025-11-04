Topničarji ostajajo popolni, potekata derbija v Parizu in Liverpoolu (LESTVICA)

Neomejen dostop | že od 14,99€
Nogometaši Arsenala še naprej meljejo tekmece v ligi prvakov. Vodilna zasedba angleškega prvenstva je v četrtem kolu najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini v Pragi premagala Slavio s 3:0. Na uvodnih treh tekmah je londonska ekipa ugnala španski ekipi Athletic Bilbao in Atletico Madrid ter grški Olympiakos.
Za topničarje je prvi zadetek v češki prestolnici iz 11-metrovke dosegel Bukayo Saka (32.), v drugi polovici tekme pa je dvakrat zadel še Španec Mikel Merino (46. in 68.). Na drugi doslej odigrani tekmi med Napolijem in Eintrachtom iz Frankfurta ni bilo golov.
Nocoj ob 21. uri so se začele še tekme Atletico Madrid – Union St. Gilloise, Liverpool – Real Madrid, Bodö/Glimt – Monaco, Juventus – Sporting, Olympiakos – PSV, Tottenham – Köbenhavn in PSG – Bayern München.
Liga prvakov, 4. kolo:
Napoli – Eintracht Frankfurt 0:0
Slavia Praga – Arsenal 0:3
Ob 21.00:
Atletico Madrid – Union St. Gilloise
Liverpool – Real Madrid
Bodö/Glimt – Monaco
Juventus – Sporting
Olympiakos – PSV
Tottenham – Köbenhavn
PSG – Bayern München
