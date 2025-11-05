  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Shearer, Messi, Ronaldo? Fantu iz Norveške ni mar za rekorde, živi za trenutek

    Nocoj tekma med nekdanjima prvakoma Manchester Cityjem in Borussio. Precedenčna odločitev Guardiole. Jobe Bellingham po sledeh brata Juda in Erlinga Haalanda.
    Erling Haaland je bil strelec na vseh treh tekmah v ligi prvakov: proti Villarrealu (na fotografiji), Monacu in Napoliju. FOTO: Pablo Morano/Reuters
    Peter Zalokar
    5. 11. 2025 | 08:00
    5:08
    V nadaljevanju preberite:

    Za precej nenavadno in doslej še nevideno potezo se je odločil Pep Guardiola, ko je igralcem Manchester Cityja namenil prost dan pred nocojšnjim derbijem lige prvakov z Borussio Dortmund. »V nedeljo smo imeli težko tekmo z Bournemouthom in fantom bo dan počitka prišel bolj prav kot še en trening,« je pojasnil Guardiola, ki bo storil vse, da se mu ne bo ponovila prejšnja sezona, v kateri se je njegovo moštvo sesedlo pod težo poškodb. Zaveda se tudi, da bodo Nemci zelo trd oreh.

    City in Borussia sta si v marsičem podobna, ligo prvakov sta osvojila po enkrat, Angleži leta 2023, Nemci leta 1997, slednji so bili dvakrat poraženi z zadnjem dejanju (2013, 2024). Meščani so bili angleški prvaki desetkrat, Porurci nemški osemkrat. Stična točka je tudi Erling Haaland, ki je v dveh sezonah (2020-22) v Nemčiji dosegel 62 golov na 67 tekmah. Pri sinjemodrih mu gre podobno dobro – 107 tekem, 98 golov. Torej bi lahko proti bivši ekipi že ujel stotico ...

    Pri Borussii je glavno orožje Serhou Guirassy, oči Otočanov pa bodo uprte tudi v Joba Bellinghama, ki hodi po stopinjah mlajšega brata, superzvezdnika Juda iz Real Madrida, ki je zablestel prav pri rumeno-črnih.

