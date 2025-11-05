Shearer, Messi, Ronaldo? Fantu iz Norveške ni mar za rekorde, živi za trenutek

V nadaljevanju preberite:

Za precej nenavadno in doslej še nevideno potezo se je odločil Pep Guardiola, ko je igralcem Manchester Cityja namenil prost dan pred nocojšnjim derbijem lige prvakov z Borussio Dortmund. »V nedeljo smo imeli težko tekmo z Bournemouthom in fantom bo dan počitka prišel bolj prav kot še en trening,« je pojasnil Guardiola, ki bo storil vse, da se mu ne bo ponovila prejšnja sezona, v kateri se je njegovo moštvo sesedlo pod težo poškodb. Zaveda se tudi, da bodo Nemci zelo trd oreh.

City in Borussia sta si v marsičem podobna, ligo prvakov sta osvojila po enkrat, Angleži leta 2023, Nemci leta 1997, slednji so bili dvakrat poraženi z zadnjem dejanju (2013, 2024). Meščani so bili angleški prvaki desetkrat, Porurci nemški osemkrat. Stična točka je tudi Erling Haaland, ki je v dveh sezonah (2020-22) v Nemčiji dosegel 62 golov na 67 tekmah. Pri sinjemodrih mu gre podobno dobro – 107 tekem, 98 golov. Torej bi lahko proti bivši ekipi že ujel stotico ...

Pri Borussii je glavno orožje Serhou Guirassy, oči Otočanov pa bodo uprte tudi v Joba Bellinghama, ki hodi po stopinjah mlajšega brata, superzvezdnika Juda iz Real Madrida, ki je zablestel prav pri rumeno-črnih.