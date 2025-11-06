Tekmeci, pozor: Phil Foden je spet nasmejan

V nadaljevanju preberite:

Je nasmeh Phila Fodena najzanesljivejši znak, da se Manchester City vrača v znani ritem? Pomembno je, ker se v nedeljo z Liverpoolom srečata ekipi, ki določata tempo premier league, medtem ko liga prvakov po polovici rednega dela kaže angleško premoč – vseh šest angleških klubov je v zgornji tretjini lestvice, stoodstotni pa ostajajo le Arsenal, Bayern in Inter.

City je Borussio odpravil s 4:1, Erling Haaland pa je med strelce zadel na petih zaporednih tekmah lige prvakov in prišel do 18. gola v 14 nastopih v dresu Cityja v tej sezoni, a več od številk je tokrat povedal Foden, ki je z dvojnim podpisom spomnil na svoj vpliv in selektorju Thomasu Tuchlu poslal jasno sporočilo. Kaj to pomeni za nedeljski derbi, za razmerja moči v ligi prvakov in za načrt, kako razbremeniti Haalanda, ko bo tempo še narasel? Odgovor se morda skriva v nekaj manj očitnih detajlih ...