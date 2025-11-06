  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Tekmeci, pozor: Phil Foden je spet nasmejan

    Manchester City je zanesljivo odpravil Borussio in vrgel rokavico Liverpoolu pred nedeljskim derbijem. Erling Haaland premika mejnike. Šest Angležev v top 12.
    Phil Foden je bil junak tekme proti Borussii. FOTO: Phil Noble/ Reuters
    Galerija
    Phil Foden je bil junak tekme proti Borussii. FOTO: Phil Noble/ Reuters
    Peter Zalokar
    6. 11. 2025 | 16:13
    6. 11. 2025 | 16:24
    4:46
    V nadaljevanju preberite:

    Je nasmeh Phila Fodena najzanesljivejši znak, da se Manchester City vrača v znani ritem? Pomembno je, ker se v nedeljo z Liverpoolom srečata ekipi, ki določata tempo premier league, medtem ko liga prvakov po polovici rednega dela kaže angleško premoč – vseh šest angleških klubov je v zgornji tretjini lestvice, stoodstotni pa ostajajo le Arsenal, Bayern in Inter.

    City je Borussio odpravil s 4:1, Erling Haaland pa je med strelce zadel na petih zaporednih tekmah lige prvakov in prišel do 18. gola v 14 nastopih v dresu Cityja v tej sezoni, a več od številk je tokrat povedal Foden, ki je z dvojnim podpisom spomnil na svoj vpliv in selektorju Thomasu Tuchlu poslal jasno sporočilo. Kaj to pomeni za nedeljski derbi, za razmerja moči v ligi prvakov in za načrt, kako razbremeniti Haalanda, ko bo tempo še narasel? Odgovor se morda skriva v nekaj manj očitnih detajlih ...

    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Legendarni nizozemski napadalec po polemiki v Bruggeu: To ni bil prekršek

    Nekdanji napadalec Ajaxa in AC Milana Marco Van Basten je komentiral, da bi se včerajšnji dvoboj med Bruggeem in Barcelono moral končati z zmago Belgijcev.
    6. 11. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Photo
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Barcelona in Chelsea sta se opekla, Manchester City znova fantastično

    Sredin večer tekmovanja v ligi prvakov je ponudil veliko zanimivih tekem. Težave Chelseaja in Barcelone, Inter je s težavo prišel do treh točk.
    Matic Rupnik 5. 11. 2025 | 20:46
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Odmevi na ligo prvakov

    Hvalospevi Bayernu 16/16: Kompany sestavil parni vlak brez zavor

    Bavarci so dosegli še 16. zaporedno zmago v sezoni, v Parizu so tudi z igralcem manj vzeli mero tudi evropskim prvakom. Naslednja postaja Arsenal.
    Peter Zalokar 5. 11. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Najmlajši v zgodovini

    Topničarji imajo rekorderja

    V Pragi je Arsenalov up Max Dowman pisal zgodovino. Postal je najmlajši debitant v zgodovini lige prvakov, star je bil 15 let in 308 dni.
    5. 11. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Shearer, Messi, Ronaldo? Fantu iz Norveške ni mar za rekorde, živi za trenutek

    Nocoj tekma med nekdanjima prvakoma Manchester Cityjem in Borussio. Precedenčna odločitev Guardiole. Jobe Bellingham po sledeh brata Juda in Erlinga Haalanda.
    Peter Zalokar 5. 11. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Liverpool boljši od Reala, popolni Bayern zdržal nalet prvakov iz Pariza

    Bavarci so z 10 igralci premagali branilce naslova v ligi prvakov in dosegli rekordno 16. zaporedno zmago v sezoni. Angleški prvaki spet v zmagovitih tirnicah.
    4. 11. 2025 | 21:06
    Preberite več
    liga prvakovManchester CityPhil FodenErling HaalandPep GuardiolaLiverpoolThomas TuchelBorussia DortmundJan Oblak

