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Nogomet

Haaland šokiran: Prijel me je za zadnjico (VIDEO)

Manchester City je včeraj na štadionu Dragão v Portu zmagal z 2:0, oba zadetka pa je dosegel Erling Haaland. V nedeljo mestni derbi z Unitedom.
Erling Haaland ni bil navdušen nad potezo tekmeca. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
Galerija
Erling Haaland ni bil navdušen nad potezo tekmeca. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
P. Z.
9. 9. 2026 | 18:18
9. 9. 2026 | 18:34
2:59
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Norveški stroj za gole Erling Haaland je ob odličnem začetku Manchester Cityja v ligi prvakov poskrbel za oba gola, po tekmi pa je pozornost pritegnil tudi njegov nenavaden dvoboj s Portovim vezistom Pablom Rosariem. Napadalec je dejal, da ga je tekmec med prerivanjem ob koncu tekme prijel za zadnjico.

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Manchester City je včeraj na štadionu Dragão zmagal z 2:0, oba zadetka pa je dosegel Haaland. Prvega z glavo takoj po začetku drugega polčasa, drugega pa v sodnikovem dodatku. Zdaj ima v ligi prvakov izjemnih 59 golov na 59 tekmah.

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Prav v končnici dvoboja je prišlo do prerivanja med Haalandom in Rosariem. Oba nogometaša sta končala na tleh, sodnik Szymon Marciniak pa jima je pokazal rumena kartona. Haaland je nato za norveško televizijo TV 2 dogodek opisal z nekaj ironije: po njegovih besedah si je zelo želel tretjega gola, Rosario pa ga je očitno hotel za vsako ceno ustaviti. Ob tem je zatrdil, da ga je Portov igralec prijel za zadnjico.

Napeta končnica ni bila edini trenutek, ko so se na Portugalskem razvnele strasti. Že tik pred odmorom je po trku Marca Guéhija in Gabriela Veige prišlo do prerekanja med igralci in člani strokovnih štabov. Guardian je poročal tudi, da je bilo na posnetkih mogoče videti branilca Cityja Rúbena Diasa v fizičnem stiku s Portovim trenerjem Francescom Fariolijem. Uefa bo morebitne nadaljnje postopke presojala na podlagi poročil sodnika in delegata tekme.

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Za City je bil sicer precej pomembnejši športni del večera. Moštvo trenerja Enza Maresce je imelo 64 odstotkov posesti in deset strelov v okvir vrat, Porto pa niti enega. Angleški klub je s tem končal tudi 33 tekem dolg niz Porta brez poraza.

Haaland je po tekmi razkril še manj nenavadno ozadje svojega prvega zadetka. V zadnjem obdobju je veliko vadil igro z glavo, pri treningu pa mu pomaga tudi oče Alf Inge Haaland, nekdanji nogometaš Manchester Cityja. Norvežan ocenjuje, da je prav ta prvina njegove igre z leti precej napredovala.

Kljub odlični strelski formi je 26-letnik opozoril tudi na natrpan tekmovalni ritem. Strinjal se je z Maresco, da bo v prihodnjih tednih verjetno potreboval nekaj počitka. City po evropski zmagi že v nedeljo čaka mestni derbi z Manchester Unitedom na Old Traffordu.

 

 

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liga prvakovManchester CityErling HaalandPortoPablo RosarioEnzo MarescaSzymon Marciniakštadion Dragão

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Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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