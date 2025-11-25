Barcelona v škripcih v Londonu

Neomejen dostop | že od 14,99€
Nadaljuje se ples v Uefini ligi prvakov. Nogometaši Uniona St. Gilloise so v petem kolu z 1:0 premagali Galatasaray, Benfica je z 2:0 zmagala v Amsterdamu. Derbi večera je v Londonu, kjer se merita Chelsea in Arsenal. Londončani so ob polčasu vodili z 1:0 (Jules Kounde avtogol (27.), ob tem imajo igralca več, v 45. minuti je rdeči karton prejel Ronald Araujo. Tekmo sodi Slovenec Slavko Vinčić.
Galatasaray je pred glasnimi navijači premagal Liverpool in potem še Bodo-Glimt, toda brez prvega strelca Victorja Osimhena je bil brez rešitev proti presenetljivim Belgijcem, ki so zmagali z golom Kanadčana Promisa Davida. Turki so v 89. minuti ostali brez izključenega Arde Ünyaya.
V Amsterdamu sta za Benfico zadela Samuel Dahl in Leandro Barreiro. Ajax, štirikratni evropski prvak, je zadnji s petimi porazi. Lizbončani, dvakratni šampioni, so vpisali prve točke in še upajo na napredovanje.
Torkove tekme:
Ajax – Benfica 0:2
Galatasaray – Union St. Gilloise 0:1
Ob 21.00:
Bodö/Glimt – Juventus
Chelsea – Barcelona
Borussia Dortmund – Villarreal
Manchester City – Bayer Leverkusen
Marseille – Newcastle
Napoli – Karabah
Slavia Praga – Athletic Bilbao
