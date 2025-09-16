Uefa liga prvakov: pari, rezultati in enotna lestvica

Spremljamo sezono 2025/26 v Uefini ligi prvakov. Na enem mestu pari, rezultati in lestvica najmočnejšega klubskega tekmovanja na svetu. Ligaški del sezone bo trajal od 16. septembra 2025 do 28. januarja 2026. Finale lige prvakov bo 30. maja 2026 na štadionu Ferenc Puskas v Budimpešti. V zadnjem finalu sta se merila PSG in Inter (5:0).

1. kolo, 16. september:

Athletic Bilbao – Arsenal (18.45)

PSV Eindhoven – Union St. Gilloise (18.45)

Benfica – Qarabag (21)

Juventus - Borussia Dortmund (21)

Real Madrid – Marseille (21)

Tottenham – Villarreal (21)

17. september:

Olympiakos – Pafos (18.45)

Slavija Praga – Bodö/Glimt (18.45)

Ajax – Inter (21)

Bayern München – Chelsea (21)

Liverpool – Atletico Madrid (21)

PSG – Atalanta (21)

18. september:

Club Brügge – Monaco (18.45)

København – Bayer Leverkusen (18.45)

Eintracht Frankfurt – Galatasaray (21)

Manchester City – Napoli (21)

Newcastle – Barcelona (21)

Sporting – Kairat Almati (21)

2. kolo, 30. september

Atalanta – Club Brugge (18.45)

Kairat Almati – Real Madrid (18.45)

Atlético Madrid – Eintracht Frankfurt (21)

Chelsea – Benfica (21)

Inter – Slavija Praga (21)

Bodø/Glimt – Tottenham (21)

Galatasaray – Liverpool (21)

Marseille – Ajax (21)

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je znameniti pokal za zmago v ligi prvakov leta 2023 izročil Ilkayu Gündoganu (Manchester City). FOTO: Marco Bertorello/AFP

1. oktober:

Pafos – Bayern München (18.45)

Qarabağ – København (18.45)

Union St. Gilloise – Newcastle United (18.45)

Arsenal – Olympiakos (21)

Monaco – Manchester City (21)

Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven (21)

Borussia Dortmund – Athletic Bilbao (21)

Barcelona – PSG (21)

Napoli – Sporting (21)

Villarreal – Juventus (21)

3. kolo, 21. oktober

Barcelona – Olympiakos (18.45)

Kairat Almati – Pafos (18.45)

Arsenal – Atlético Madrid (21)

Leverkusen – PSG (21)

København – Borussia Dortmund (21)

Newcastle – Benfica (21)

PSV Eindhoven – Napoli (21)

Union St. Gilloise – Inter (21)

Villarreal – Manchester City (21)

22. oktober:

Athletic Bilbao – Qarabağ (18.45)

Galatasaray – Bodø/Glimt (18.45)

Monaco – Tottenham (21)

Atalanta – Slavija Praga (21)

Chelsea – Ajax (21)

Eintracht Frankfurt – Liverpool (21)

Real Madrid – Juventus (21)

Sporting – Marseille (21)

4. kolo, 4. november

Slavija Praga – Arsenal (18.45)

Napoli – Eintracht Frankfurt (18.45)

Atlético Madrid – Union St. Gilloise (21)

Bodø/Glimt – Monaco (21)

Juventus – Sporting (21)

Liverpool – Real Madrid (21)

Olympiakos – PSV Eindhoven (21)

PSG – Bayern München (21)

Tottenham – København (21)

5. november:

Pafos – Villarreal (18.45)

Qarabağ – Chelsea (18.45)

Ajax – Galatasaray (21)

Club Brugge – Barcelona (21)

Inter – Kairat Almati (21)

Manchester City – Borussia Dortmund (21)

Newcastle – Athletic Bilbao (21)

Marseille – Atalanta (21)

Benfica – Leverkusen (21)

Jan Oblak je edini slovenski nogometaš v tej sezoni lige prvakov. FOTO: David W Cerny/Reuters

5. kolo, 25. november

Ajax – Benfica (18.45)

Galatasaray – Union St. Gilloise (18.45)

Borussia Dortmund – Villarreal (21)

Chelsea – Barcelona (21)

Bodø/Glimt – Juventus (21)

Manchester City – Leverkusen (21)

Marseille – Newcastle (21)

Slavija Praga – Athletic Bilbao (21)

Napoli – Qarabağ (21)

26. november:

København – Kairat Almati (18.45)

Pafos – Monaco (18.45)

Arsenal – Bayern München (21)

Atlético Madrid – Inter (21)

Eintracht Frankfurt – Atalanta (21)

Liverpool – PSV Eindhoven (21)

Olympiakos – Real Madrid (21)

PSG – Tottenham (21)

Sporting – Club Brugge (21)

6. kolo, 9. december:

Kairat Almati – Olympiakos (16.30)

Bayern München – Sporting (18.45)

Monaco – Galatasaray (21)

Atalanta – Chelsea (21)

Barcelona – Eintracht Frankfurt (21)

Inter – Liverpool (21)

PSV Eindhoven – Atlético Madrid (21)

Union St. Gilloise – Marseille (21)

10. december:

Tottenham – Slavija Praga (21)

Qarabağ – Ajax (18.45)

Villarreal – København (18.45)

Athletic Bilbao – PSG (21)

Leverkusen – Newcastle (21)

Juventus – Pafos (21)

Real Madrid – Manchester City (21)

Benfica – Napoli (21)

Zadnje dejanje konec januarja

7. kolo, 20. januar 2026:

Kairat Almati – Club Brugge (16.30)

Bodø/Glimt – Manchester City (18.45)

København – Napoli (21)

Inter – Arsenal (21)

Olympiakos – Leverkusen (21)

Real Madrid – Monaco (21)

Sporting – PSG (21)

Tottenham – Borussia Dortmund (21)

Villarreal – Ajax (21)

21. januar:

Galatasaray – Atlético Madrid (18.45)

Qarabağ – Eintracht Frankfurt (18.45)

Juventus – Benfica (21)

Newcastle – PSV Eindhoven (21)

Marseille – Liverpool (21)

Slavija Praga – Barcelona (21)

Chelsea – Pafos (21)

Bayern – Athletic Bilbao (21)

Atalanta – Slavija Praga (21)

8. kolo, 28. januar 2026:

Ajax – Olympiakos (18.45)

Arsenal – Kairat Almati (21)

Monaco – Juventus (21)

Athletic Bilbao – Sporting (21)

Atlético Madrid – Bodø/Glimt (21)

Leverkusen – Villarreal (21)

Borussia Dortmund – Inter (21)

Club Brugge – Marseille (21)

Eintracht Frankfurt – Tottenham (21)

Barcelona – København (21)

Liverpool – Qarabağ (21)

Manchester City – Galatasaray (21)

Pafos – Slavija Praga (21)

PSG – Newcastle (21)

PSV Eindhoven – Bayern München (21)

Union St. Gilloise – Atalanta (21)

Benfica – Real Madrid (21)

Napoli – Chelsea (21)