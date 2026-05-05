Jan Oblak kot leta 2018 v finale prek topničarjev?

Nocoj bo znan prvi finalist lige prvakov, Arsenal favorit proti Atleticu. Viktor Gyökeres in Julian Alvarez glavna aduta v napadu. Jutri še Bayern vs. PSG.
Jan Oblak je oktobra lani v Londonu prejel kar štiri gole, dva je dosegel Viktor Gyökeres. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters
Peter Zalokar
5. 5. 2026 | 05:00
Po letih 1992 (Srečko Katanec s Sampdorio, poraz proti Barceloni), 2001 (Zlatko Zahović z Valencio, poraz proti Bayernu) in 2016 (Jan Oblak z Atleticom, poraz proti Real Madridu) ima Slovenija spet priložnost imeti nogometaša v finalu Uefine lige prvakov.

Osemindvajsetega maja 2016 je kapetan slovenske reprezentance Oblak na San Siru klonil proti Real Madridu po izvajanju 11-metrovk. Deset let kasneje si Škofjeločan želi še eno priložnost, da osvoji nogometni Mt. Blanc. Če bodo »atleti« po domačih 1:1 preskočili londonsko oviro, bodo 30. t. m. zaigrali v zadnjem dejanju v Budimpešti in poskušali prvič v zgodovini postati evropski prvaki. A podobno si želi tudi Arsenal, poraženec finala leta 2006 proti Barceloni.

6

golov je v tej sezoni lige prvakov prejel Arsenal, Atletico kar 27.

Jutri zvečer bomo dobili še drugega udeleženca spektakla na štadionu Ferenc Puskas. Vsi štirje klubi imajo podobne možnosti, samo branilec PSG si je na prvi tekmi zagotovil minimalno prednost, a ga po pariških 5:4 jutri čaka pekel na Allianz Areni v Münchnu.

Atletico je trikrat igral v finalu, poleg omenjenega leta 2016 tudi leta 1974, ko je izgubil proti Bayernu, in leta 2014, ko je bil prav tako usoden mestni tekmec Real. Takrat Oblaka še ni bilo v Madridu, zdaj je kapetan »žimničarjev« (colchoneros), ki imajo edino možnost za osvojitev lovorike. Zadnjo domačo so dvignili v la ligi leta 2021, zadnjo evropsko leta 2018 v evropski ligi.

Atletico in Arsenal sta največja kluba, ki še nista bila evropska prvaka.

Oktobra lani so bili Londončani v skupinskem delu boljši kar s 4:0.

V polfinalu evropske lige 2017/18 so Madridčani napredovali z 2:1.

V prvenstvu so varno zasidrani na četrtem mestu, v finalu kraljevega pokala pa so izgubili proti Real Sociedadu po izvajanju kazenskih strelov. Takrat je bil v Atleticovih vratih Juan Musso, ki je uspešno zamenjal poškodovanega Oblaka. Ta je zdaj zdrav in nared, na prvi tekmi ga je premagal samo Viktor Gyökeres z 11 metrov. V soboto, ko je Atletico v Valencii zmagal z 2:0, mu je trener Diego Simeone namenil počitek, tako kot vsem drugim adutom, vključno z Gyökeresom, Julianom Alvarezom, Ademolo Lookmanom in Kokejem.

Vsekakor bodo Atleticovi nogometaši bolj sveži, Arsenal namreč še naprej bije trdo bitko za naslov v premier league, na katerega čaka od leta 2004. Kot kaže, je potreboval zaušnico v obliki izgube prvega mesta proti Manchester Cityju, da se je ekipa Mikela Artete prebudila. Najprej je premagala Newcastle, potem remizirala v Madridu in v soboto razbila Fulham s 3:0. Forma v ligi prvakov je impresivna, Arsenal je dobil vseh osem tekem ligaškega dela in še ni doživel poraza (13 tekem, 10 zmag, 3 neodločeni izidi; razlika v golih 28:6). Pri Atleticu so številke precej drugačne: 15 tekem, 7 zmag, 3 remiji, 5 porazov; razlika v golih 36:27.

Optimizem Artete je povečala vrnitev Bukaya Sake, strelca in podajalca proti Fulhamu. Ob njegovih prodorih po krilu se odpira veliko prostora Gyökeresu. »Vsekakor je naredil razliko. Vrnil se je ob najpomembnejšem trenutku in zdaj je svež. Njegove misli so sveže, njegova lakota po igri je na najvišji stopnji,« je angleškega reprezentanta odprtih rok sprejel Španec Arteta, ki je edino lovoriko z Arsenalom osvojil v pokalu FA leta 2020, letos pa je v finalu izgubil proti Cityju.

Alvarez in enajstmetrovke

Pri Atleticu je najboljši strelec Julian Alvarez, ki je v ligi prvakov dosegel 10 golov, pred njim sta samo Kylian Mbappe (15) in Harry Kane (13). Zanj se je močno ogrela Barcelona, zato mora Simeone svojega argentinskega rojaka prepričati v to, da lahko tudi z Atleticom uresniči sanje. Tako za Atletico kot Arsenal namreč velja, da sta največja kluba, ki še nista bila evropska prvaka.

»Bomo videli, morda bom ostal, morda ne. Vsak teden pride nekaj novega, ampak nočem se obremenjevati s tem,« je na vprašanje, ali bo v prihodnji sezoni še član Atletica, odgovoril Alvarez, ki je v Madrid prišel leta 2024 iz Manchester Cityja. Bil je eden od osmoljencev finala kraljevega pokala, saj je zapravil 11-metrovko, toda na prvi tekmi z Arsenalom je bil hladnokrven in je premagal Davida Rayo.

Prav mogoče je, da bodo streli z bele pike odločili finalista in Alvarez ima eno zelo slabo izkušnjo. V prejšnji sezoni je Atletico izpadel v osmini finala, potem ko mu je sodnik razveljavil zadetek zaradi domnevnega dvakratnega stika z žogo, kar je sprožilo ogromno polemik.

Stavnice dajejo precej več možnosti Arsenalu, kvota, da bo napredoval, je 1,3, da bo napredoval Atletico, pa 3,40. Sicer pa sta favorita za osvojitev naslova PSG in Bayern (po 3), tretji je Arsenal (3,25), kvota na slavje Atletica je 9.

Labodji spev Griezmanna

Tekmeca sta se srečala že v skupinskem delu LP, 21. oktobra lani je v Londonu 4:0 za »topničarje«, ki so preluknjali Oblakovo mrežo. Temu pa se je smejalo v sezoni 2017/18, ko je bil Atletico v polfinalu evropske lige boljši s skupnih 2:1 in je kasneje osvojil lovoriko proti Marseillu. Takrat je bil Atleticov junak Antoine Griezmann, ki bo želel pred odhodom v ZDA podoživeti šampionske občutke.

