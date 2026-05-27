Spodbudna novica za PSG pred spektaklom v Budimpešti

Paris Saint-Germain je pred sobotnim finalom lige prvakov proti Arsenalu prejel pravočasno okrepitev v igralskem kadru, saj sta se Ousmane Dembele in Achraf Hakimi vrnila k polnim treningom.

Francoski prvaki so njuno vrnitev potrdili z objavami na klubskih profilih na družbenih omrežjih ter tako navijačem vlili dodatno spodbudo pred eno najpomembnejših tekem sezone. PSG, branilec evropske lovorike, se bo v Budimpešti pomeril z Arsenalom, kjer bo skušal ubraniti naslov prvaka.

Vrnitev Dembeleja je še posebej pomembna. Napadalec, lanskoletni dobitnik zlate žoge, je bil odsoten zaradi poškodbe desne mečne mišice, ki jo je staknil na tekmi ligue 1 proti mestnemu tekmecu Paris FC 17. maja. Njegova pripravljenost trenerju PSG Luisu Enriqueju ponuja dodatno možnost v napadu in moštvu vrača enega najvplivnejših igralcev v odločilni fazi sezone.

Hakimi se je medtem vračal po poškodbi desnega stegna, ki jo je utrpel med dramatično polfinalno zmago PSG nad Bayernom iz Münchna. Maroški bočni branilec je eden ključnih mož pariške ekipe, saj na desni strani igrišča zagotavlja tako obrambno trdnost kot napadalno širino.

Njuna vrnitev na trening še ne pomeni samoumevnega mesta v začetni enajsterici v finalu, a občutno krepi kadrovske možnosti PSG pri pripravi na Arsenal.