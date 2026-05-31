Zmaga nogometa, pariški princi vladajo Evropi; Hakimi razkril skrivnost uspeha

Čeprav ne tako prepričljiva kot lani, je zmaga PSG v finalu lige prvakov proti Arsenalu, ki je bil na krilih prvega naslova angleškega prvaka po 22 letih, slajša. Predstavlja še en dokaz, da je Luis Enrique zgradil moštvo, ki zna zmagovati na različne načine. To je pogosto uspevalo Realu. Ob tem zanimivost: Real in PSG sta v zadnjih petih letih osvojila po dva naslova v LP, za oba je igral Kylian Mbappe, ki pa še nima lovorike ...

Enrique je v Pariz prišel leta 2023 in obljubljal kulturni premik, v katerem kolektiv prevlada nad posameznikom, kjer se največje zvezde branijo in trpijo skupaj. »Trener je glavni glas kluba. Sledimo mu, zaupamo mu. Od prvega dne je poudarjal, da je ekipa pomembnejša od igralca. Ustvarili smo ne le moštvo, temveč družino,« veliko povedo besede Achrafa Hakimija.