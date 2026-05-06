Spektakel v Münchnu, Kompany: Kdo bi se zdaj ustavil? PSG: Nimamo dovolj

Nocoj bosta Bayern in PSG odločila o drugem finalistu lige prvakov, trenerja ne odstopata od filozofije. Enrique v elitno družbo? Kdo z Arsenalom v Budimpešti?
Bo Harry Kane (ob njem Willian Pacho) popeljal Bayern v finale lige prvakov? FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters
Peter Zalokar
6. 5. 2026 | 10:15
6. 5. 2026 | 10:31
5:39
A+A-

Eno najboljših tekem v zgodovini lige prvakov sta pred osmimi dnevi odigrala PSG in Bayern, po drami zasukov z devetimi goli na Parku princev so si Parižani priigrali minimalno prednost pred revanšo. Nocoj (21.00) na Allianz Areni ni pričakovati takšne »golijade«, vrhunski nogomet pač. Kdo se bo veselil nastopa na finalnem spektaklu, 30. t. m. v Budimpešti, kjer bo tekmec Arsenal?

Janu Oblaku se sanje v Londonu niso uresničile

Drevi bomo po 90 ali 120 minutah dobili še drugega finalista Uefinega elitnega tekmovanja, ki bo v blagajno pospravil dodatnih 18,5 milijona evrov. Kluba sta doslej odigrala 17 tekem, nikdar se nista razšla brez gola ali zmagovalca, Bayern je bil boljši devetkrat, PSG osemkrat, nazadnje prejšnji torek, ko je bilo 5:4. Kazalo mu je še bolje, saj je vodil s 5:2, preden sta znižala Dayot Upamecano in Luis Diaz.

nemško francoski dvoboj

Čeprav bi nemškim prvakom za podaljšek zadostoval že gol, dva pa bi ga lahko popeljala v finale, je trener Vincent Kompany obljubil, da bo ostal zvest svojemu visokoenergijskemu, tveganemu pristopu, ter se tako odzval na kritike, da je Bayern preveč ranljiv v obrambi. Stavi na napadalni nogomet. »Ne smemo izgubiti tistega, kar nas dela močne,« je dejal Belgijec, čigar igralci so na 32 tekmah bundeslige dosegli 116 zadetkov, kar je rekord.

Ujezil se je, Uefa bi morala posredovati in obe ekipi poslati z igrišča

Ker je bil na prvi tekmi suspendiran, je Kompany dvoboj spremljal s tribun. »Nisem človek, ki bi stvari videl črno-belo. Zame je to, kar se je zgodilo v Parizu, povsem logično. Tudi jaz bi bil vesel, če bi ohranili mrežo nedotaknjeno, toda česar absolutno ne smemo storiti, je, da izgubimo tisto, kar nas je naredilo močne. V to tekmo vstopamo kot ekipa z največ zmagami in največ doseženimi zadetki v Evropi. Ali se bo kdo zdaj umaknil korak nazaj? Tega nihče ne bo sprejel.«

Ousmane Dembele je bil najboljši igralec prve tekme. FOTO: Alain Jocard/AFP
Tudi Joshua Kimmich je napovedal podobno predstavo. »V nekaj dneh ne bomo spremenili svojega sloga igre in se preprosto potegnili nazaj v obrambo. Moramo zmagati, ne glede na to, ali bo to spet 5:4, 3:2 ali 1:0.«

München srečen za Parižane

Parižani se vračajo v München, kjer so lani prvič osvojili naslov, potem ko so s 5:0 razbili Inter, in pričakovati je, da bodo tudi oni ostali zvesti svoji filozofiji. Trener Luis Enrique je že po prvi tekmi dejal, da bo PSG v Münchnu potreboval »vsaj tri zadetke«, čeprav ima že gol prednosti. Če bo Španec še enkrat popeljal PSG do naslova v ligi prvakov, se bo pridružil izbrani skupini trenerskih velikanov. Trikrat so ligo prvakov osvojili le še Carlo Ancelotti, Bob Paisley, Zinedine Zidane in Pep Guardiola.

Luis Enrique dela čudeže v Parizu. FOTO: Sarah Meyssonnier/ Reuters
»V prejšnji sezoni smo uresničili cilj, o katerem so vsi okoli nas sanjali. Toda želimo še naprej pisati zgodovino, zdaj pa to pomeni osvojiti dve ligi prvakov zapored,« je odločen Enrique. PSG je z njim že tretjič v prav toliko sezonah, odkar je bil leta 2023 imenovan za trenerja, prišel do polfinala. Pred tem je obdobje Kyliana Mbappeja, Lionela Messija in Neymarja redno prinašalo razočaranja. »Je najbolj pozitivna oseba, kar sem jih spoznal v življenju. Vedno je motiviran in vedno dobre volje. Vsi se učimo od njega in od njegovega načina gledanja na stvari,« je nad trenerjem navdušen predsednik PSG Nasser al-Khelaifi.

Luis Enrique česa takega še ni videl, toda zgodbe sploh ni konec

Enrique, ki bo v petek dopolnil 56 let, je tekmoval v triatlonih in pretekel več maratonov, septembra pa si je zlomil ključnico po padcu s kolesa in hitro okreval. Je eden redkih, ki je igral tako za Real Madrid kot Barcelono, pri slednji si je ustvaril trenersko ime, ko je Katalonce z Messijem, Neymarjem in Luisom Suarezom leta 2015 popeljal do trojne krone.

Vincent Kompany ne odstopa od svojega sloga igre. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
Zdaj ne stavi toliko na zvezdnike, ima pa virtuoze v igralcih, kot so Ousmane Dembele, Desire Doue, Joao Neves, morda najboljši igralec lige prvakov Hviča Kvarachelia, pa Vitinha, kapetan Marquinhos, Warren Zaire-Emery ... Malce mu je načrte pokvarila le poškodba Achrafa Hakimija.

Ponovitev finala 2020

Pri Bayernu od pomembnejših igralcev manjka Serge Gnabry, ampak Harry Kane (na 47 tekmah v vseh tekmovanjih je dosegel 54 golov!), Michael Olise, Jamal Musiala, Diaz in Kimmich imajo dovolj dinamita, da strejo tekmece, ki so ga premagali v finalu leta 2020 (1:0; Kingsley Coman). Zanimivo, od takrat je pri PSG »preživel« samo Marquinhos, pri Bayernu so še vedno vratar Manuel Neuer, Kimmich, Alphonso Davies in Gnabry. Sodil bo Portugalec Joao Pinheiro.

