Xabi Alonso opozarja: Stara dama najbolj nevarna, ko ji gre za nohte

Težko bi našli bolj tradicionalen derbi, kot ga bosta nocoj v tretjem kolu Uefine lige prvakov odigrala Real Madrid in Juventus. Najbolj uspešna kluba v Španiji in Italiji se bosta v evropskih tekmovanjih srečala že dvaindvajsetič. Samo Real Madrid in Bayern sta odigrala več tekem, 28. Zanimivo, dvakratni evropski prvak iz Torina ima malce boljši medsebojni izkupiček kot 15-kratni šampion iz Madrida. Toda sedanjost je na strani kraljevega kluba, ki mu pripada vloga izrazitega favorita.

Še bolj kot Kylian Mbappe (11 tekem, 15 golov) je vroč Harry Kane, ki bo z Bayernom gostil Club Brugge. Bavarci so še stoodstotni v sezoni, Anglež pa je na 11 tekmah v vseh tekmovanjih mrežo zatresel kar devetnajstkrat.

Precej pozornosti bo požela tudi tekma med Eintrachtom in Liverpoolom, saj so angleški prvaki zapadli v globoko krizo in bodo želeli prekiniti niz štirih porazov. Dvoboj v Frankfurtu bo posebej čustven za Huga Ekitikeja, ki je v Liverpool prišel prav iz Eintrachta. Rdeči so nazadnje doživeli pet zaporednih porazov leta 1953!

