Bellingham dolgo sanjal o tem trenutku, je bil Salah res kralj drame?

V nadaljevanju preberite:

Šest angleških klubov je v tretjem kolu lige prvakov vpisalo pet zmag in neodločen rezultat z razliko v golih 19:2, Liverpool je po 5:1 v Frankfurtu prekinil niz štirih porazov, s polnim izkupičkom devetih točk se lahko pohvalijo prvak PSG, Bayern, Inter, Arsenal in Real Madrid. Slednji je še zasolil rane padlega evropskega velikana Juventusa, edini zadetek na tradicionalnem derbiju je dosegel Jude Bellingham in tako povabil navijače na nedeljski clasico z Barcelono v boju za vrh lestvice la lige.

Brez zadetka je po 11 tekmah za klub in reprezentanco ostal Kylian Mbappe, s petim ga je ujel Harry Kane, ki je proti Clubu Brugge dosegel jubilejni 20. zadetek na 12 tekmah za Bayern (4:0).

Liverpool pa je stresel jezo nad Eintrachtom (5:1) in se izognil petim zaporednim porazom, kar se mu je nazadnje pripetilo v sezoni 1953/54, ko je tudi izpadel iz prve lige.

Kakšni so bili odzivi na sinočnje tekme? Kaj so navijači zamerili Mohamedu Salahu?