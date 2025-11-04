Na Anfieldu dva bivša rdeča junaka: enemu ovacije, drugemu žaljivke

V nadaljevanju preberite:

Pred nogometnimi sladokusci sta dve veliki specialiteti in nocoj se jim bo težko odločiti med posladkoma v Uefini ligi prvakov. Liverpool (6) in Real Madrid (15) imata skupaj 21 naslovov evropskega prvaka, PSG (1) in Bayern (6) »le« sedem. Liverpool in Real sta se trikrat srečala v finalu (1981, 2018, 2022), PSG in Bayern enkrat (2020). Toda Parižani so branilci lovorike in Bavarci najbolj vroče moštvo uvodnega dela sezone. Na Anfieldu in Parku princev se obetata spektakla, vredna finala.

Drevi bo na evropskih zelenicah pet od osmih najdražjih ekip. Realova je po Transfermarktu vredna 1,40 milijarde evrov, Arsenalova 1,31, Liverpoolova 1,15, pariška 1,15 milijarde in Bayernova 950 milijonov evrov.

Atletico Jana Oblaka bo gostil belgijski klub Union Saint-Gilloise in si skušal utreti pot proti sredini lestvice, potem ko ima eno zmago in dva poraza. Še en spodrsljaj bi bil zelo nevaren v lovu na izločilne boje.

Kateri so pari 4. kola lige prvakov, kakšna je lestvica? Kaj so povedali nekateri akterji? Zakaj Realov trener Xabi Alonso ni želel trenirati na Anfieldu?