Arbeloa upa, da ga Valverde ne bo začel sovražiti

Vseh šest angleških klubov se je uvrstilo v osmino finala lige prvakov, torej kar 37,5 odstotka vseh, od teh štirje neposredno skozi ligaški del. Toda premier ligaši so ta teden doživeli streznitev s hladno prho. Iztržili so dva neodločena izida in doživeli kar štiri poraze, razlika v golih je skrb vzbujajoča – 6:16!

Galatasaray – Liverpool 1:0, Atletico – Tottenham 5:2, Newcastle – Barcelona 1:1, Bayer Leverkusen – Arsenal 1:1, PSG – Chelsea 5:2, Real Madrid – Manchester City 3:0. To je izkupiček angleških klubov na prvih tekmah osmine finala. Še najbližje napredovanju je Arsenal, ki v Nemčiji sploh prvič v sezoni ni zmagal in se je rešil s sumljivo enajstmetrovko v zadnjih minutah. Tudi Liverpool bo rahel favorit proti Galatasarayu, ostali štirje klubi pa bodo računali na čudež.