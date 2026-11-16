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Nogomet

Čeferin potrdil veliko spremembo, konec 25-letne tradicije

Evropska nogometna zveza (Uefa) je sklenila pogodbo z novim dobaviteljem žog, veljala bo v vseh tekmovanjih, tudi v ligi prvakov.
Vse od sezone 2001/02 so v ligi prvakov igrali z Adidasovimi žogami, kakršna je ta z letošnje tekme med Bayernom in Atalanto. Med letoma 2007 in 2031 jih bodo zamenjale žoge znamke Nike. FOTO: Michaela Stache/Reuters
Galerija
Vse od sezone 2001/02 so v ligi prvakov igrali z Adidasovimi žogami, kakršna je ta z letošnje tekme med Bayernom in Atalanto. Med letoma 2007 in 2031 jih bodo zamenjale žoge znamke Nike. FOTO: Michaela Stache/Reuters
Jernej Suhadolnik
16. 11. 2026 | 15:05
16. 11. 2026 | 15:08
3:38
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Ko se v nogometu zamenja uradna žoga, se ne spremeni le kos opreme, temveč eden ključnih simbolov tekmovanja, kar je v zadnjih dneh potrdila tudi odločitev Evropske nogometne zveze (Uefa), da po 26 sezonah prekine sodelovanje z Adidasom in od sezone 2027/28 v vsa svoja moška klubska tekmovanja uvede Nike. Ta premik je pomemben ne le z vidika tradicije lige prvakov, temveč tudi zaradi finančnega in tržnega učinka, saj projekcije kažejo rast prihodkov od komercialnih pravic po letu 2027.

Članek pojasnjuje, kako bo videti nova ureditev, zakaj je Nike v boju za posel premagal konkurente, med katerima sta bila Adidas in Decathlon, in kaj pomeni dejstvo, da bodo prvič v zgodovini vsa Uefina klubska tekmovanja imela istega dobavitelja žog. Odgovarja tudi na vprašanje, kaj izguba uradne žoge pomeni za Adidas in kako bo ta tiha, a simbolno močna menjava vplivala na prihodnost nogometnega trga. In, navsezadnje, izvedeli boste tudi, koliko znašajo ocenjeni letni prihodki Uefe od trženja komercialnih pravic.

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liga prvakovUefaAleksander ČeferinJan OblakadidasDecathlonnikenogometna žoga

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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