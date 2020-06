Uefa najbolj darežljiv in zanesljiv podpornik NZS

Tudi včerajšnja redna letna seja skupščine Nogometne zveze Slovenije je potrdila visoko kotacijo delnic največje športne panožne zveze pri nas. Zasedanje nogometnega parlamenta na Brdu pri Kranju je minilo gladko in tekoče, 28 delegatov je soglasno podprlo tudi rebalans proračuna za leto 2020.»Pandemija je osiromašila gospodarstvo, nogomet ni izjema« Pandemija koronavirusa je preložila sejo skupščine z aprila na junij, pomembno je posegla tudi v predviden letni proračun in načrtovane programe krovne nogometne hiše v Sloveniji. Med drugim so preložili slavnostno akademijo ob stoletnici NZS na tradicionalni novoletni sprejem ...