Uefa: Nevtralna prizorišča v Grčiji, na Poljskem, Madžarskem in Cipru

Prvo rešitev ponudile štiri članice

Slovenski selektor Matjaž Kek bo septembra vodil dve tekmi proti Grčiji in Moldaviji. FOTO: Mavric Pivk

Uefa, ki jo vodi predsednik, je opravila razgovor z generalnimi sekretarji vseh 55 članic izpod svojega dežnika. Glavna tema diskusije so bile prihajajoče, torej ligo prvakov in evropsko ligo 2020/21.Izvršni odbor Uefe je namreč nedavno sprejel podroben protokol igranja in organizacije kvalifikacijskih tekem, ki je predvidel različne primere, povezane z (ne)razširjenostjo koronavirusa v posamezni državi-članici Uefe. O tem smo podrobno pisali tukaj Gre za to, da bodo moraliskoraj zanesljivo organizirati tekmozunaj svoje države, saj v nasprotnem primeru njihovi tekmeci bodisi ne bi smeli priti na prizorišče zavoljo umeščenosti naposameznih držav ali zgolj zavoljo tega, ker bi morali ob vrnitvi v domovino njihovi nogometaši in strokovni štab prestajatiV tem kontekstu so iskali rešitev tudi na pogovorih med Uefo in generalnimi sekretarji 55 njenih članic. Rešitev so ponudile štiri nacionalne zveze – klubi bodo lahko gostili tekme tudi na nekaterih štadionih nain vUdeleženci pogovora so odprli tudi tematiko, povezano s septembrskim reprezentančnim terminom;, ki jo vodi selektor, bo denimogostila dve tekmi lige narodov –, tri dni pozneje z. Akterji se bodo znova ujeli prek videokonference približno čez dva tedna in tedaj sprejeli konkretno rešitev, pripravljenih pa je več možnih načrtov.Prav tako so na pogovoru pod vodstvom Uefe razmišljali o tekmovanjih mlajših selekcij. Ta čas je na mizi ideja, da bi večino tekmovanjna pomlad