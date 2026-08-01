Uefa o koncu Infantinovega projekta: To je zmaga za nogomet

Gianni Infantino, predsednik Svetovne nogometne zveze (Fifa), je sinoči po številnih ostrih odzivih opustil idejo o prodaji deleža v hčerinski družbi, ki bi upravljala s komercialnimi pravicami tekmovanj pod vodstvom Fife. Med glavnimi nasprotnicami ideji je bila Evropska nogometna zveza (Uefa), države članice katere so tudi potrdile bojkot tekmovanj krovne zveze, če bi Švicar vztrajal s prodajo. Sedaj se je Uefa pod vodstvom Aleksandra Čeferina odzvala na konec projekta.

»Uefa se zahvaljuje vsem navijačem, ligam, klubom, igralcem, posameznikom, zvezam in konfederacijam, ki so nasprotovali temu načrtu, pa tudi številnim predsednikom vlad, voditeljem držav in komentatorjem, ki so so predsedniku Fife pokazali, da nogomet ni naprodaj,« so zapisali v izjavi za javnost. »Ne moremo nadaljevati na ta način s skrivnimi načrti, ki se izvajajo po pospešenem časovnem načrtu, ki so jih izumili brezobrazni posamezniki in katerih korist za nogomet je pod vprašajem. Moramo identificirati odgovorne in jih poklicati na odgovornost.«

Uefa je zapisala, da bo sedaj sodelovala z zvezami in konfederacijami, da bodo identificirali, kako je do tega projekta prišlo. Želijo pa si tudi oblikovati načrt, da se to ne bi več ponovilo. »Sedanje vodstvo Fife ni izgubilo le zaupanje Uefe, temveč tudi zaupanja drugih članov nogometne družine,« so sporočili.

Evropska zveza bo začela sodelovati s partnerji in zainteresiranimi deležniki po vsem svetu, da bi predlagali nov način razporeditve sredstev v okviru programa Fifa Forward. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Ob tem so dodali, da bo evropska zveza začela sodelovati s partnerji in zainteresiranimi deležniki po vsem svetu, da bi predlagali nov način razporeditve sredstev v okviru programa Fifa Forward. Zapisali so namreč, da je Infantino ob prvi kandidaturi za položaj predsednika Fife leta 2016 obljubil, da bo deloval transparentno in da bo denar zveze služil zgolj razvoju nogometa. »Obeh obljub ni izpolnil,« so poudarili in pojasnili, da je bil projekt skovan v zakulisju, denarja nogometnih zvez pa ni izkoristil »v korist nogometa«.

»To je zmaga za celotno igro. A to ne sme biti konec zgodbe. Predlog je bil umaknjen. Naloga ponovne vzpostavitve zaupanja v Fifo se je šele začela,« so zaključili.