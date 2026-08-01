  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Uefa o koncu Infantinovega projekta: To je zmaga za nogomet

Uefa je ob umiku predloga Infantina o prodaji deleža v hčerinski družbi zapisala, da bodo oblikovali načrt, da se takšen projekt ne bi ponovil.
Uefa je izgubila zaupanje v vodstvo Fife. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Galerija
Uefa je izgubila zaupanje v vodstvo Fife. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
T. E.
1. 8. 2026 | 12:04
1. 8. 2026 | 12:12
2:45
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Gianni Infantino, predsednik Svetovne nogometne zveze (Fifa), je sinoči po številnih ostrih odzivih opustil idejo o prodaji deleža v hčerinski družbi, ki bi upravljala s komercialnimi pravicami tekmovanj pod vodstvom Fife. Med glavnimi nasprotnicami ideji je bila Evropska nogometna zveza (Uefa), države članice katere so tudi potrdile bojkot tekmovanj krovne zveze, če bi Švicar vztrajal s prodajo. Sedaj se je Uefa pod vodstvom Aleksandra Čeferina odzvala na konec projekta. 

image_alt
Infantinu ne zaupajo niti Kalabrijci, išče se nov predsednik Fife

»Uefa se zahvaljuje vsem navijačem, ligam, klubom, igralcem, posameznikom, zvezam in konfederacijam, ki so nasprotovali temu načrtu, pa tudi številnim predsednikom vlad, voditeljem držav in komentatorjem, ki so so predsedniku Fife pokazali, da nogomet ni naprodaj,« so zapisali v izjavi za javnost. »Ne moremo nadaljevati na ta način s skrivnimi načrti, ki se izvajajo po pospešenem časovnem načrtu, ki so jih izumili brezobrazni posamezniki in katerih korist za nogomet je pod vprašajem. Moramo identificirati odgovorne in jih poklicati na odgovornost.«

Uefa je zapisala, da bo sedaj sodelovala z zvezami in konfederacijami, da bodo identificirali, kako je do tega projekta prišlo. Želijo pa si tudi oblikovati načrt, da se to ne bi več ponovilo. »Sedanje vodstvo Fife ni izgubilo le zaupanje Uefe, temveč tudi zaupanja drugih članov nogometne družine,« so sporočili.

Evropska zveza bo začela sodelovati s partnerji in zainteresiranimi deležniki po vsem svetu, da bi predlagali nov način razporeditve sredstev v okviru programa Fifa Forward. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
Evropska zveza bo začela sodelovati s partnerji in zainteresiranimi deležniki po vsem svetu, da bi predlagali nov način razporeditve sredstev v okviru programa Fifa Forward. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Ob tem so dodali, da bo evropska zveza začela sodelovati s partnerji in zainteresiranimi deležniki po vsem svetu, da bi predlagali nov način razporeditve sredstev v okviru programa Fifa Forward. Zapisali so namreč, da je Infantino ob prvi kandidaturi za položaj predsednika Fife leta 2016 obljubil, da bo deloval transparentno in da bo denar zveze služil zgolj razvoju nogometa. »Obeh obljub ni izpolnil,« so poudarili in pojasnili, da je bil projekt skovan v zakulisju, denarja nogometnih zvez pa ni izkoristil »v korist nogometa«.

»To je zmaga za celotno igro. A to ne sme biti konec zgodbe. Predlog je bil umaknjen. Naloga ponovne vzpostavitve zaupanja v Fifo se je šele začela,« so zaključili. 

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Kolumna

Infantinu ne zaupajo niti Kalabrijci, išče se nov predsednik Fife

Položaj v nogometu po potezi Fife in odzivu Aleksandra Čeferina in preostalih akterjev, po čemer si je Gianni Infantino premislil? Na obzorju velike spremembe.
Jernej Suhadolnik 1. 8. 2026 | 08:20
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Fifa

Čeferin uspel, Infantino opustil načrt prodaje

Predsednik Fife Gianni Infantino je potrdil, da ne bo nadaljeval s predlogom prodaje petinskega deleža hčerinske družbe zasebnim vlagateljem.
1. 8. 2026 | 07:36
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Fifa

Udarec za udarcem: Infantinu se je uprl še ključni svetovalec

Nasprotovanje spornemu projektu Fife je prvič seglo tudi v neposredno bližino njenega predsednika.
Blaž Potočnik 31. 7. 2026 | 13:49
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Fifa

Čeferin dobil novega zaveznika

Pritisk na predsednika Fife se stopnjuje, saj njegovemu spornemu projektu nasprotujejo že tri konfederacije, ki imajo skupaj 143 od 211 glasov v Fifi.
31. 7. 2026 | 12:52
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Fifa

Infantino kljub Čeferinovemu ultimatu ne popušča: Nihče ne prodaja nogometa

Svetovna nogometna zveza bo kljub napovedanemu evropskemu bojkotu med 211 članicami še naprej iskala podporo za sporni projekt FFE.
31. 7. 2026 | 11:33
Preberite več
Premium
Nedelo
Barbara Plavec Brodnjak

Blaž Brodnjak je bil kot fant iz reklame za kokakolo

Modna oblikovalka o disleksiji, zaradi katere je na svet začela gledati drugače, in o skoraj štirih desetletjih partnerske zveze z Blažem Brodnjakom.
Pija Kapitanovič 31. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Zakon o delovnih razmerjih

Ali moramo res vzeti dva tedna dopusta skupaj?

Zakon določa obvezni neprekinjeni počitek, raziskave pa kažejo, da je za regeneracijo pomemben predvsem kakovosten odklop.
Beti Burger 31. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Plaz v Himalaji

Tragedija pod Broad Peakom: deset ljudi, tudi znanega alpinista, odnesel plaz

Nirmal Purja, ki je bil vodja odprave, je znan po tem, da je leta 2019 v nekaj več kot šestih mesecih osvojil vseh 14 osemtisočakov.
31. 7. 2026 | 06:16
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Nesreča na treningu

Primoža Rogliča zbil avtomobil

Slovenski kolesarski zvezdnik je razkril, da bo zaradi lažjih poškodb izpustil enodnevno dirko v San Sebastianu in dirko po Burgosu.
31. 7. 2026 | 18:20
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
31. 7. 2026 | 14:42
Preberite več
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Intervju Tomaž Kolarič, Kolektor Igin

Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

Tomaž Kolarič, direktor Kolektorja Igin, pravi, da je prestavitev stikališča pri jedrski elektrarni v opisu njihovih del in so jo sposobni izvesti.
Nejc Gole 1. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Investicije

Investicije cementarne Alpacem v produktivnost in zelene naložbe

Vse večja svetovna populacija, potrebe po infrastrukturi ter energetska transformacija in obnovljivi viri energije povečujejo povpraševanje po cementu.
Marjana Kristan Fazarinc 1. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje na delovnem mestu

Pri zdravju se vlaganje v preventivo trikratno povrne

Promocija zdravja na delovnem mestu za posameznika pomeni boljše počutje in večje zadovoljstvo pri delu, za delodajalce pa zdrave kadre in manj odsotnosti.
Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

UefaFifaGianni InfantinoAleksander ČeferinFifa Forward Enterprise

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Fifa

Uefa o koncu Infantinovega projekta: To je zmaga za nogomet

Uefa je ob umiku predloga Infantina o prodaji deleža v hčerinski družbi zapisala, da bodo oblikovali načrt, da se takšen projekt ne bi ponovil.
1. 8. 2026 | 12:04
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

V petek padali temperaturni rekordi

V petek je bilo sicer najtopleje v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer se je živo srebro povzpelo na 40 stopinj Celzija.
1. 8. 2026 | 11:28
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Predsednica v nesreči lažje poškodovana

Predsednica republike se po prometni nesreči v predoru Kastelec počuti dobro in bo odpuščena v domačo oskrbo.
1. 8. 2026 | 11:20
Preberite več
Šport  |  Drugo
Liga narodov

Poljaki v polfinalu premočni za Slovence

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v polfinalu izgubila proti izvrstnim Poljakom. Jutri Slovence čaka tekma za tretje mesto.
1. 8. 2026 | 10:20
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Pregled tedna

Največji vseh časov

Vsak nanogram moči, ki ti preostane, vložiš v dodatno milisekundo hitrosti, in ni ga trenutka v karieri, ko ti je lažje priti do cilja.
Zorana Baković 1. 8. 2026 | 09:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Predsednica v nesreči lažje poškodovana

Predsednica republike se po prometni nesreči v predoru Kastelec počuti dobro in bo odpuščena v domačo oskrbo.
1. 8. 2026 | 11:20
Preberite več
Šport  |  Drugo
Liga narodov

Poljaki v polfinalu premočni za Slovence

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v polfinalu izgubila proti izvrstnim Poljakom. Jutri Slovence čaka tekma za tretje mesto.
1. 8. 2026 | 10:20
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Pregled tedna

Največji vseh časov

Vsak nanogram moči, ki ti preostane, vložiš v dodatno milisekundo hitrosti, in ni ga trenutka v karieri, ko ti je lažje priti do cilja.
Zorana Baković 1. 8. 2026 | 09:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Ljubljanske mlekarne: kjer se delo prepleta z družino in prijateljstvom

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Delo 27. 7. 2026 | 14:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Executive MBA: Nova generacija programa za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
Vredno branja

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo