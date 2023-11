Uefa odločila: Bolgari in Madžari za zaprtimi vrati

Nogometni obračun med Bolgarijo in Madžarsko 16. novembra, ki šteje za kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2024, bo potekal za zaprtimi vrati. Za tekmo brez navijačev na tribunah so zaprosile bolgarske oblasti, ki se bojijo, da bi lahko prišlo do spopadov med navijači, so sporočili iz Evropske nogometne zveze (Uefa).

Ta ukrep sta sprejeli obe strani, »po analizi informacij, ki kažejo na povečano tveganje kršitev javnega reda in miru na stadionu in zunaj njega«, so še navedli pri Uefi. Madžarska zaseda prvo mesto v skupini G s 14 točkami, Bolgarija pa je po šestih krogih na zadnjem, petem mestu, brez zmage in z osvojenima le dvema točkama.

Pred tekmo v Bolgariji sta se ekipi nazadnje merili 27. marca v Budimpešti, kjer je Madžarska zmagala s 3:0. Tekma bo namesto v Sofiji odigrana v Plovdivu.