Uefa odpira boj za euro 2024, danes prvi v ring prav Slovenci

Danes ob 16. uri po slovenskem času bo Uefa odprla boj za 17. evropsko prvenstvo, na katerem bo med 14. junijem in 14. julijem 2024 igralo 24 reprezentanc. V boj se podaja 53 od 55 članic Uefe, saj je Nemčija že uvrščena na šampionat, Rusiji pa so to prepovedali zaradi napada na Ukrajino. Trnovo pot bodo odprli prav Slovenci. Ti se podajajo v boj za nastop na prvem euru po zgodovinskem letu 2000, ko je četa selektorja Srečka Katanca igrala v Beneluksu.

Kako so pripravljeni Slovenci na njihov prvi izziv, o čem razmišlja selektor Matjaž Kek pred prvo tekmo v boju za Nemčijo 2024? Kaj se je dogajalo v Astani in kako je vplival na Slovence kazahstanski nacionalni praznik? S kom v začetni enajsterici bo Kek napadel Kazahstance in kakšno ozračje bo na štadionu Astane?