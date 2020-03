Uefa opravila žreb: Nad Kekove fante Grčija, Kosovo in Moldavija

Prizorišče žreba v središču Amsterdama. FOTO: Reuters

V središču Amsterdama so opravili žreb skupin lige narodov 2020/21, ki je bil vsaj delno ugoden za slovensko nogometno reprezentanco.se bo namreč septembra, oktobra in novembra borila v skupini lige narodov C3, v kateri bodo ob njej igrale šeinSkupina deluje tekmovalna, omogoča boj za prvo mesto, čeprav bo vloga favorita pripadla Grkom, tudi ekipa Kosova pa je v zadnjem ciklusu bojev za euro 2020 pokazala veliko znanja in srčnosti. Če ne drugega, velja izpostaviti logistično ugodno skupino, saj se je kolektiv selektorjaizognil zahtevnim potovanjem na Kavkaz, kjer so nanj čakale Gruzija, Armenija, Azerbajdžan in tudi najbolj oddaljeni Kazahstan.Več sledi.