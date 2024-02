Uefa potrdila delitev silnih milijonov za klubska tekmovanja

Evropska nogometna zveza Uefa je na zasedanju izvršnega odbora v Parizu potrdila delitev sredstev med udeležence evropskih klubskih tekmovanj. Pri Uefi si do leta 2027 obetajo 4,4 milijarde evrov letnih prihodkov, klubi prenovljene 36-članske lige prvakov bodo dobili 2,47 milijarde, evropske lige 565 milijonov, konferenčne lige pa 285 milijonov evrov.

Manchester City je razkril, da je v zadnji sezoni, ko je osvojil ligo prvakov, zaslužil približno 133 milijonov evrov, zmagovalec v sezoni 2024/25 naj bi po neimenovanem viru iz Uefe, ki ga je navedla nemška tiskovna agencija DPA, zaslužil približno 164 milijonov evrov.

Od celotnega prihodka bodo sicer solidarnostna plačila v višini 308 milijonov evrov namenjena nekvalificiranim klubom in 132 milijonov evrov tistim v kvalifikacijski fazi. Za ligo prvakinj in mladinsko klubsko tekmovanje bodo namenili 25 milijonov evrov.

Uefa je predstavila tudi novo strategijo za obdobje 2024-2030. Po posvetih z nacionalnimi zvezami in širšo evropsko nogometno skupnostjo bo strategija z naslovom Združeni za uspeh (United for Success) zaživela julija letos. Ta je nadgradnja že obstoječe Uefine strategije z jasnimi smernicami in ambicioznimi cilji v naslednjih šestih letih, so zapisali pri Uefi.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je poudaril, da so se pri razvoju strategije ozrli tudi na pozitiven doprinos, ki ga lahko ima nogomet v širši družbi. »Rezultat tega je jasna vizija za to, da bo nogomet nadaljeval razcvet po celini, da bo dosegel in navdihnil ljudi vseh generacij in da bo okrepil pozitivne vrednote na vsaki ravni družbe,« je dejal.

Med glavnimi sedmimi strateškimi prioritetami so biti v osrčju družbe, zagotoviti priložnost vsem najmlajših do elitne ravni, okrepiti temelje nogometa, delati skupaj po najboljših standardih vodenja, organizirati vrhunska tekmovanja, maksimirati potencial ženskega nogometa in slediti kulturi trajnosti.