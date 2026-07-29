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Nogomet

Uefa prejela rok, pogleda ni spremenila, predloga pa še ni zavrnila

Evropska nogometna zveza svojih stališč o prodaji deleža komercialnih pravic za svetovno prvesntvo ni spremenila, čeprav so ji ponudili dodaten prihodek.
Predsednika najmočnejših športnih organizacij na svetu, prvi mož Svetovne nogometne zveze Gianni Infantino in prvi mož Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin (desno), sta na različlih bregovih pri tem, kam pluje nogomet. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Galerija
Predsednika najmočnejših športnih organizacij na svetu, prvi mož Svetovne nogometne zveze Gianni Infantino in prvi mož Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin (desno), sta na različlih bregovih pri tem, kam pluje nogomet. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Š. R., STA
29. 7. 2026 | 18:02
29. 7. 2026 | 18:03
1:15
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Evropska nogometna zveza (Uefa), ki jo vodi Aleksander Čeferin, je potrdila, da je prejela rok za sprejetje predlogov Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v zvezi s prodajo deleža komercialnih pravic za SP, a svojih pogledov ni spremenila, čeprav so ji ponudili dodaten prihodek.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se po pogovorih s številnimi deležniki v športu še bolj zavedajo, da obstaja vse večje nasprotovanje idejam Fife in njeni plačilni shemi. Trdijo, da Fifa ne more več izkoriščati nogometa za bogatenje sebe in svojih prijateljev.

»Igro lahko razvijamo na drugačen način. Čas je, da damo prednost zvezam, klubom, ligam, igralcem in navijačem,« so zapisali pri Uefi.

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FifaUefaAleksander ČeferinGianni Infantinoprodaja pravicsvetovno prvenstvo v nogometu

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