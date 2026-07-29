Uefa prejela rok, pogleda ni spremenila, predloga pa še ni zavrnila

Evropska nogometna zveza (Uefa), ki jo vodi Aleksander Čeferin, je potrdila, da je prejela rok za sprejetje predlogov Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v zvezi s prodajo deleža komercialnih pravic za SP, a svojih pogledov ni spremenila, čeprav so ji ponudili dodaten prihodek.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se po pogovorih s številnimi deležniki v športu še bolj zavedajo, da obstaja vse večje nasprotovanje idejam Fife in njeni plačilni shemi. Trdijo, da Fifa ne more več izkoriščati nogometa za bogatenje sebe in svojih prijateljev.

»Igro lahko razvijamo na drugačen način. Čas je, da damo prednost zvezam, klubom, ligam, igralcem in navijačem,« so zapisali pri Uefi.