Uefa prekinila tudi spektakla v ligi prvakov in evropski ligi

Evropska nogometna zveza (Uefa) bo zaradi širjenja novega koronavirusa prekinila tako ligo prvakov kot evropsko ligo, poročajo tuji mediji. Ni pa še jasno, kako in če sploh, se bosta tekmovanji nadaljevali. Uefa prekinitve tekmovanj še ni uradno potrdila, kot prvi pa je o tem poročal španski časnik Marca. Je pa Uefa sklicala sestanek vseh 55 članic ter predstavnike evropskih lig in sindikata nogometašev. Tega bodo izvedli v torek prek videokonference.



»Pogovori bodo tekli o vseh domačih in evropskih tekmovanjih, vključno z letošnjim evropskim prvenstvom,« so v kratkem sporočilu za javnost zapisali pri Uefi, ki je sicer deležna številnih kritik, češ da ne ukrepa pravočasno.



Odločitev Uefe, ki je predseduje Slovenec Aleksander Čeferin, je posledica hitre širitve virusa. Z novim koronavirusom je okužen nogometaš Juventusa Daniele Rugani in posledično je celotna ekipa italijanskega prvaka v samoizolaciji, enako je z nogometaši Reala iz Madrida, saj je z virusom sars-cov-2 okužil eden od njihovih košarkarjev. Obe omenjeni ekipi bi sicer prihodnji teden morali igrali povratni tekmi osmine finala lige prvakov.



Odločitev o prekinitvi tekmovanja bo sicer nekaj novega v elitnem evropskem nogometu. V preteklosti je zaradi terorističnega napada 11. septembra 2001 v New Yorku prišlo do prestavitve osmih tekem za en teden, drugače pa so se prestavitve tekem dogajale le izjemoma zaradi slabega vremena.