Aleksander Čeferin uresničil svoje napovedi

Evropska nogometna zveza (Uefa) je danes tudi uradno preložila vsa tri majska finala svojih najprestižnejših evropskih tekmovanj: lige prvakov, evropske lige in lige prvakinj. To je nedavno napovedal tudi Aleksander Čeferin . Prvotno načrtovani termin za vrhunec lige prvakov je bil 30. maj v Istanbulu, finale evropske lige bi moral biti tri dni prej v Gdansku. Razlog za preložitev tekmovanj je zdravstvena kriza s covidom-19 v Evropi. Za zdaj nadomestni datumi finalov niso znani.Posebna delovna skupina, ki jo je Uefa ustanovila minuli teden po videokonferenci z vsemi deležniki v evropskem nogometu, ki jo je vodil predsednik Uefe, bo analizirala vse možnosti, ki so na voljo, je krovna evropska nogometna zveza zapisala na svoji spletni strani. Skupina je že začela usklajevati koledarje tekmovanj, ko bo našla ustrezne rešitve, bo Uefa obvestila javnost.