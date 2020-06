FOTO:Uefa razkrila karte: prvak 1. SNL v boj avgusta, Matjaž Kek septembra

Nogometnim navijačem se obeta spektakularen vrhunec poletja, avgust bo namreč napolnjen s ključnimi tekmami Uefine lige prvakov 2019/20, vrhunec pa bo sledil na predzadnjo avgustovsko nedeljo – finale bo 23. avgusta v Lizboni. Vodstvo Uefe je razkrilo tudi datume za akcijo slovenskih klubov in selektorja reprezentance A Matjaža Keka. Portugalska bo gostila zaključni turnir osmerice v ligi prvakov med 12. in 23. avgustom, finale bo v Lizboni, vse tekme pa bodo igrali na štadionih Benfice in Sportinga. Tudi Sportingov topničar Andraž Šporar si najbrž ne bo mogel ogledati niti ene tekme, saj je Uefa ob razkritju urnika ...