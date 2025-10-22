Uefa razmišlja o revoluciji: ligi prvakov za države

V Evropski nogometni zvezi (Uefa) po poročanju nemških medijev potekajo razprave o koreniti spremembi sistema kvalifikacij za evropska prvenstva. Kot navaja časnik Sport Bild, naj bi krovna evropska nogometna organizacija razmišljala o uvedbi formata, podobnega ligi prvakov, z ligaškim delom in tekmami na izpadanje.

Sedanji model kvalifikacij, kjer reprezentance tekmujejo v skupinah, je po mnenju, ki ga povzema Sport Bild, za Uefo postal menda preveč predvidljiv.

Praviloma si napredovanje zagotovita favorita vsake skupine, kar zmanjšuje draž in zanimanje tako navijačev kot televizijskih hiš. Novi sistem bi po tej zamisli prinesel več napetosti in nepredvidljivosti.

Sedanji model kvalifikacij, kjer reprezentance tekmujejo v skupinah, je za Uefo menda postal preveč predvidljiv. FOTO: Uroš Hočevar

Ideja sicer še ni v zaključni fazi in vsako morebitno spremembo bi moral najprej potrditi izvršni odbor Uefe. Da razmišljajo o spremembah, je za Sport Bild potrdil tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

»Morda bodo kvalifikacije res drugačne. Vsekakor pa ne bo večjega števila tekem, imeli bomo le bolj zanimiv format. O tem prav zdaj razmišljamo,« je Čeferinove besede s sejma na Portugalskem povzel nemški časnik.

Medtem ko se obeta morebitna prenova kvalifikacijskega ciklusa, pa sam format zaključnega turnirja evropskega prvenstva ostaja nedotaknjen. »Ne verjamem, da bomo to spreminjali,« je glede Eura še dejal Čeferin. Prvenstvo bo tako še naprej potekalo s 24 reprezentancami, razdeljenimi v skupinski del, ki mu sledijo tekme na izpadanje.