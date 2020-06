Uefa resno razmišlja o finalu lige prvakov v Lizboni

Nyon - Kot kaže, bo letošnji finale nogometne lige prvakov dejansko potekal v Lizboni. Evropska nogometna zveza Uefa mora takšen načrt še potrditi, a naj bi bilo to še zgolj formalnost. O odločilnih fazah lige prvakov v Lizboni, finale bi bil 22. ali 23. avgusta, je v petkovi izdaji poročal nemški Bild.



Uradno obvestilo je pričakovati v sredo, 17. junija, ko se bo izvršni odbor UEFA sestal na videokonferenci in razpravljal o tem, kako sezono evropskega nogometa izpeljati kljub pandemiji novega koronavirusa.



Po poročanju medijev bodo 8. in 9. avgusta na sporedu preostale štiri povratne tekme osmine finala. Nadaljevanje bo potekalo po turnirskem sistemu, kar pomeni, da bodo klubi v četrtfinalu in polfinalu odigrali le po eno tekmo.



Finale bo 22. ali 23. avgusta. V Lizboni oziroma na Portugalskem je več stadionov z veliko zmogljivostjo, s 65.000 sedeži prednjači stadion luči Estadio da Luz, ki je gostil finale Eura 2004 in ligo prvakov leta 2014, ter bližnji 50.000-sedežni Estadio Jose Alvalade, ki so ga uporabljali tudi na Euru 2004 in za finale pokala Uefa leta 2005.

Evropska liga v Kölnu

Sklepne faze po kakovosti drugega tekmovanja v Evropi, evropske lige, nameravajo preseliti v Nemčijo, tekme pa se bodo igrale v regiji okoli Kölna.



Letošnji finale lige prvakov bi moral biti v Istanbulu konec maja, a je bilo tekmovanje sredi marca prekinjeno zaradi pandemije koronavirusa, ki je pustošila po Evropi.



Finale evropske lige je bilo predvideno v poljskem mestu Gdansk.