Rekordni prihodki Uefe, bogati klubi še bogatejši

V Uefi se nadejajo, da bodo z novim valom sponzorskih pogodb v prihodnjem letu prvič presegli mejo milijarde evrov letnih sponzorskih prihodkov iz klubskih tekmovanj. Po ocenah naj bi se prihodki od sponzorjev povečali za več kot 40 odstotkov, kar bo dodatno napolnilo denarnice največjih klubov.

Podjetje UC3, ki ga upavljajo Uefa in evropski klubi, te dni zaključuje pogajanja z dvema novima partnerjema, in sicer uradnim ponudnikom plačilnih storitev in tehnološkim partnerjem, poroča Guardian. Že pred tem je podjetje sklenilo šestletna dogovora z družbo AB InBev, ki bo med letoma 2027 in 2033 uradni partner Uefe, ter s podjetjem Pepsi, ki ostaja partner za brezalkoholne pijače. Nike se medtem pogaja za prevzem vloge uradnega dobavitelja žog, to mesto zaenkrat zaseda Adidas.

Za mesto dobavitelja žog, ki ga zaenkrat zaseda Adidas, se po novem poteguje Nike. FOTO: Michaela Stache/Reuters

Uefa je pred tem lani že občutno podražila televizijske pravice: v Združenem kraljestvu za približno 20-odstotno, v Nemčiji pa za približno 30-odstotno rast. Skupni letni prihodki evropske nogometne zveze bi lahko tako prvič presegli šest milijard evrov, kar je precej več od sedanjih 4,4 milijarde evrov.

Največji kos pogače bodo znova prejeli najbogatejši klubi. Uefa trenutno 56 odstotkov vseh prihodkov iz klubskih tekmovanj namenja klubom v ligi prvakov. Klubi v evropski ligi prejmejo 17 odstotkov, v konferenčni ligi pa devet odstotkov. To pomeni, da bo rast prihodkov v prvi vrsti povečala finančno prednost najboljših ekip.

Nova finančna strategija, Heineken se poslavlja

Pomembno vlogo pri novi strategiji ima ameriška agencija Relevent Football Partners, ki jo je Uefa lani izbrala za vodenje prodaje televizijskih in sponzorskih pravic. S tem se je končalo tridesetletno sodelovanje s švicarsko agencijo Team. Po informacijah iz industrije je Relevent povsem prenovil model prodaje sponzorstev.

Nova struktura predvideva štiri tako imenovane povišane partnerje, ki dobijo pravice za vse tri evropska klubska tekmovanja. To jim omogoča prisotnost na 531 tekmah na sezono, medtem ko liga prvakov sama prinaša 189 tekem. Poleg tega je na voljo še osem dodatnih komercialnih paketov, namenjenih izključno ligi prvakov.

Za pravice na področju alkoholnih pijač se po dolgih letih prevlade Heinekena poteguje AB InBev. FOTO: Francois Lenoir/Reuters

Uefa je za najvišji razred partnerstev za prihodnje leto postavila izhodiščno ceno 120 milijonov evrov. AB InBev naj bi v boju za prevzem sponzorstva – po 35 letih Uefinega sodelovanja s Heinekenom – ponudil približno 230 milijonov evrov letno. Tudi Pepsi naj bi presegel izhodiščno ceno za podaljšanje sodelovanja, nova partnerstva na področju plačil in tehnologije pa naj bi skupaj prinesla še najmanj 250 milijonov evrov.

Rast prihodkov bo verjetno okrepila tudi razpravo o pravičnejši delitvi denarja med evropskimi klubi. V prejšnji sezoni je več kot 100 milijonov evrov nagrad prejelo sedem klubov, največ med vsemi zmagovalec lige prvakov Paris Saint-Germain, ki je zaslužil 144,4 milijona evrov.