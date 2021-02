Uefa sprožila disciplinski postopek proti Romunoma

Evropska nogometna zveza (Uefa) je zavoljo rasističnega incidenta na tekmi lige prvakov med PSG in Basaksehirjem iz Istanbula, ki je bila 8. decembra lani v Parizu, sprožila disciplinski postopek proti romunskima sodnikoma Sebastianu Constantinu Coltescuju in Octavianu Sovreju.



Uefa je sporočila, da sta oba romunska sodnika v preiskavi zaradi kršenja 11. člena, preiskava pa je v rokah nadzornega, etičnega in disciplinskega organa Uefe. Decembrska tekma v Parizu je bila prekinjena zaradi rasistične opazke četrtega romunskega sodnika Coltescuja, ki je temnopoltega pomočnika trenerja gostujočega moštva Pierra Weboja označil za črnca.

»Ta črnega. Identificiraj ga. Tistega, ta črnega.«

Neprimeren dogodek na štadionu Park princev se je zgodil v 14. minuti. Glavni sodnik iz Romunije Ovidiu Hategan je na posredovanje četrtega sodnika Coltescuja prišel do klopi turške ekipe in ob tem uporabil neprimerno komunikacijo. Kot je bilo na praznem stadionu slišati tudi prek televizijskega prenosa, je glavnemu sodniku dejal: »Ta črnega. Identificiraj ga. Tistega, ta črnega.«



Francoska in turška ekipa sta po teh neprimernih besedah romunskega sodnika nemudoma zapustili igrišče, po odločitvi Uefe pa je bila tekma dokončana šele naslednji dan. Na njej so pravico delili nizozemski sodniki, končala pa se je z zmago PSG s 5:1.

