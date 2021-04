Uefa tudi na nemško-francoskem vlaku

V nadaljevanju preberite:

Kako naprej, potem ko je dvanajst najbogatejših klubov prelisičilo Evropsko nogometno zvezo (Uefo) in svoje navijače ter ustanovilo tekmovanje zaprtega formata, kakršno poznajo v ZDA? Uefa je dve leti snovala evolucijo, ki je uživala podporo politike, gospodarstva, najmanjših in največjih klubov na stari celini, toda zadnji so sedeli za mizo s figami v žepih.