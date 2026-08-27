Uefa umika grožnjo z bojkotom, Fifa popustila pri ključni zahtevi

Uefa je pripravljena umakniti grožnjo z bojkotom tekmovanj pod okriljem Fife, poročajo angleški mediji. Evropska nogometna zveza je namreč dobila jasna zagotovila, da svetovna zveza ne bo več poskušala obuditi načrta predsednika Giannija Infantina o prodaji deležev v svetovnem prvenstvu in drugih svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem.

S tem je izpolnjen glavni pogoj, ki ga je Uefa postavila konec julija, ko je vseh njenih 55 nacionalnih zvez enotno napovedalo, da na Fifinih tekmovanjih ne bodo sodelovale, dokler projekt ne bo v celoti opuščen in ne bodo dobile jamstva, da se podoben poskus tudi v prihodnosti ne bo ponovil.

Mlade reprezentance vendarle na svetovno prvenstvo

Prva neposredna posledica dogovora bo vidna že čez nekaj dni. Evropske reprezentance bodo lahko nastopile na svetovnem prvenstvu do 20 let za ženske na Poljskem, ki se začne septembra. Med udeleženkami so Anglija, Francija, Španija, Portugalska in Italija.

»Fifa je zadovoljna, da bodo na prihajajočem svetovnem prvenstvu nastopile vse kvalificirane ekipe,« je sporočila svetovna zveza in dodala, da želi nadaljevati dialog s konfederacijami in drugimi deležniki.

Uefa bo umik grožnje z bojkotom predvidoma potrdila danes v Monaku, kjer se bodo pred žrebom lige prvakov sestali njen izvršni odbor in predsedniki nacionalnih zvez. To pa nikakor ne pomeni konca pritiska na Fifo in njenega predsednika, temveč predvsem željo, da cene političnega spora ne bi plačali mladi nogometaši in nogometašice.