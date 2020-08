Uefa v skušnjavi, tekmo je odpovedala

Ljubljana - Olimpija, ki bo danes lahko uradno začela z moštvenimi treningi po dvotedenski osamitvi zaradi okužbe s koronavirusom, jo je še dobro odnesla. Pri slovaškem prvaku Slovanu bodo bržkone ostali brez evropskih tekem in veliko evrov.



Koronavirus jo je namreč močno zagodel, kvalifikacijska tekma 1. kola za ligo prvakov med ferskim šampionom Klaksvikom in Slovanom, pri katerem igrajo trije slovenski nogometaši Žan Medved, Alen Ožbolt in Kenan Bajrić, je bila odpovedana tudi v petek zaradi še ene okužbe s koronavirusom. Evropska nogometna zveza bo odločila, kdo bo napredoval in se v 2. kolu kvalifikacij naslednji teden pomeril s švicarskim prvakom Young Boys.



Uefa je v tej sezoni enkrat že posegla v razplet za zeleno mizo. Zaradi koronavirusa je izločila kosovskega prvaka Drite.



Toda skušnjava bo velika. Slovan je namreč upošteval vsa pravila protokola. Na Ferske otoke je dopotoval v ponedeljek s prvim moštvom, a se je tako rekoč med potjo (testi dan prej niso razkrili okuženega) okužil fizioterapevt. Slovan se je soočil s tem, da naj nogometno posadko pošlje v 14-dnevno osamitev ali naj jo vrne domov. Uefa je odločila, da bo tekmo preložila na petek, če bo Slovan igral z mladinskim moštvom



Slovaki so ugodili zahtevi UEFA in na Ferske otoke poslali svojo mladinsko ekipo, vendar pa je vnovično testiranje potrdilo še eno okužbo, zaradi česar ekipa Slovana včeraj ni smela vstopiti na štadion, čeprav so se domači igralci že ogrevali.



Uefa je tekmo tudi uradno odpovedala, kakšen pa bo razplet, še ni odločila. Slovan je izpolnjeval eno od pravil, po katerem mora biti na voljo vsaj trinajst zdravih igralcev, da bi lahko igrali tekmo.



»Upoštevali smo protokol in smo imeli dovolj igralcev z negativnimi testi, da bi lahko odigrali tekmo,« je povedal direktor Slovana Ivan Kmotrik.