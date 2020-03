Uefa v sredo o možnostih za nadaljevanje sezone

Aleksander Čeferin FOTO: Reuters

Evropska nogometna zveza (Uefa) bo v sredo z videokonferenco, na kateri naj bi sodelovalo 55 generalnih sekretarjev nacionalnih nogometnih zvez, odločala, kako organizirati tekmovalni koledar za naslednje mesece v luči pandemije novega koronavirusa. »Želimo preveriti možnosti za nadaljevanje sezone,« so objavili na spletni strani Uefe. Gre predvsem za razpravo o odprtih vprašanjih, povezanih z evropskimi prijateljskimi tekmami, nadaljevanju lige prvakov in evropske lige, pa tudi o možnostih za zaključek ligaških tekmovanj. Pogovori bodo vključevali tudi pogodbe igralcev in nov sistem prestopov.Uefa je evropsko prvenstvo že preložila na naslednje leto. Večina državnih lig je suspendirana, prijateljske tekme pa so odpovedane. Tudi finale lige prvakov v Istanbulu in evropske lige v Gdansku so pri Uefi prestavili za mesec dni. »Razumemo situacijo in zato poskušamo ukrepati, kolikor pandemija dopušča. Težko je karkoli napovedati, vendar moramo sprejeti določene scenarije. Tudi takšnega, da bo sezona 2020/21 v evropskih pokalih krajša, saj se bo začela veliko kasneje. Najpomembneje je, da zdaj končamo nacionalne lige. To bi moralo imeti prednost,« je dejal prvi mož Uefe, ki ga citira italijanska Repubblica.