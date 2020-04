Uefa zanikala prekinitev nogometnih tekmovanj do konca leta 2021

»To ni točno. WHO tega nikdar ni predlagala«

Nekateri svetovni mediji so v torek poročali o tem, da je(WHO)(Uefa) predlagala, naj do konca leta 2021 prekine vsa reprezentančna in klubska tekmovanja. Uefa je to zanikala.Eden vodilnih brazilskih tednikovje objavil vest, za katero se je skliceval na svoj vir, kako jena videokonferenciin klubom predlagala prekinitev tekmovanj do konca 2021, kar bi pomenilo tudi novo preložitev evropskega prvenstva. Drastičen ukrep naj bi temeljil na razlagi dveh epidemiologov, da se jeseni pričakuje nov izbruh koronavirusa v Evropi. »WHO je bila resna. Konferenca, ki bi morala trajati le eno uro, se je raztegnila na dve uri in pol, bilo pa je precej povišanih tonov,« je za tednik dejal eden od udeležencev sestanka.Toda Uefa je danes demantirala pisanje, ki so ga povzeli številni evropski mediji. Za časnik Independent je pojasnila, da WHO ni zahtevala prekinitve tekmovanj do konca 2021, temveč so govorili o tem, kako in kdaj se lahko nadaljuje sezona 2019/20. »To ni točno. WHO nikdar ni predlagala, da se nogometa ne sme igrati do konca 2021,« so dejali pri Uefi.Izvršni odbor Uefe se bo sestal v četrtek, zveza pa je že v torek opravila videokonferenco s predstavniki vseh 55 zvez članic. Na tej so spet poudarili, da se izpeljejo domača prvenstva in pokalna tekmovanja, Uefa pa bo odločila, kaj in kako, če slučajno katere izmed lig ne bo moč izpeljati. Svetovalna družbaje ocenila, da bi pet največjih evropskih lig izgubiloče ne bi odigrali preostalih tekem sezone. Če pa ne bi igrali še prihodnje leto, bi bilocenjujejo.