Uefa želi odpraviti igralske vložke nogometašev

V najmočnejšem nogometnem tekmovanju na svetu se obeta zanimiva novost, ki jo bodo gotovo pozdravili tudi navijači. Sodniki tekem v ligi prvakov bodo morali biti po novem strožji do nogometašev, ki bi v dvobojih ena na ena pretiravali in simulirali z namenom, da bi si tekmec prislužil rumeni karton.

Uefa želi pred začetkom skupinskega dela evropskih tekmovanj – akcija se začne v torek – vnaprej preprečiti poskuse »goljufanja« sodnikov s simuliranjem igralcev in pretiranim odzivom na manjše prekrške v dvobojih.

To predstavlja nepošteno vedenje nogometašev do svojih kolegov

Roberto Rosetti je bil nekoč tudi sam odličen nogometni sodnik. FOTO: Lee Jae-won/Reuters

»To namreč predstavlja nepošteno vedenje nogometašev do svojih kolegov, to je gotovo slab primer nespoštljivega vedenja,« je dejal šef sodnikov pri Uefi, nekoč tudi sam eden najboljših sodnikov v Evropi. »Ključno je, da lahko sodniki 'berejo' igro in jo razumejo tudi v tovrstnih situacijah,« je dodal Rosetti, sodnik finala eura 2008.

Uefa želi, da bi sodniki preprečili, da bi jih nogometaši nadlegovali z namenom vplivanja na odločitve na igrišču. »Odločeni smo zaščititi podobo nogometa in menimo, da so določene vrste obnašanja na igrišču in tribunah nesprejemljive,« je dodal Rosetti.

»Želimo, da naši sodniki ostanejo skromni, da imajo obe nogi trdno na tleh, da trdo delajo, da so disciplinirani, osredotočeni na cilj ter da so močni in polni spoštovanja,« je dejal Rosetti.

Sodnikom bo v ligi prvakov pomagala polavtomatska tehnologija določanja ofsajda, ki bo ocenjevala tesne in mejne odločitve z uporabo več kamer, ki spremljajo dele telesa igralcev. Sistem bo pozneje uporabljen tudi na svetovnem prvenstvu v Katarju.