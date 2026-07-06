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Nogomet

Čeferin začuden nad Infantinom, na udaru tudi Trump

Odločitev Svetovne nogometne zveze, da razveljavi rdeči karton, ki ga je med tekmo z BiH prejel ameriški nogometaš Folarin Balogun, dviguje nogometno javnost.
Ameriški predsednik Donald Trump (desno) in predsednik Fife Gianni Infantino. Kdo je komu pokazal rdeči karton? FOTO: Leah Millis/Reuters
Galerija
Ameriški predsednik Donald Trump (desno) in predsednik Fife Gianni Infantino. Kdo je komu pokazal rdeči karton? FOTO: Leah Millis/Reuters
F. T.
6. 7. 2026 | 11:45
6. 7. 2026 | 12:17
6:24
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Odločitev Svetovne nogometne zveze (Fifa), da razveljavi rdeči karton, ki ga je med tekmo svetovnega prvenstva z BiH prejel ameriški nogometaš Folarin Balogun, je razburila nogometno javnost. Fifi se je javno zahvalil ameriški predsednik Donald Trump, prav domnevno vplivanje Trumpa na prijatelja in predsednika Fife Giannija Infantina pa je osupnila nogometno družino. Evropski mediji branijo Belgijo, z njo so solidarne tudi druge članice, zgrožena se je oglasila tudi Uefa, ki jo vodi predsednik Aleksander Čeferin.

Portret: Kdo je predsednik Fife Gianni Infantino?

»Včerajšnja odločitev, da se za enoletno preizkusno obdobje zadrži izvršitev samodejne kazni ene tekme prepovedi nastopa po rdečem kartonu, ki ga je prejel Folarin Balogun, je prestopila mejo. Nogomet, tako kot vsak drug šport, temelji na pravilih. Ta so osnova poštenega, preglednega in verodostojnega tekmovanja,« so zapisali pri Uefi.

Ogrožena je integriteta igre

»Včasih so pravila odprta za razlago. V tem primeru niso. Najmanj ena tekma samodejne prepovedi nastopa po rdečem kartonu ni stvar proste presoje in za njeno uveljavitev ni potrebna posebna odločitev pristojnega organa. Gre za načelo, zapisano v pravilih, ki ne more biti predmet izjem, še posebej ne sredi turnirja, na katerem so se v enakem položaju znašli tudi drugi igralci in so svojo kazen redno odslužili. Ko varuhi pravil ne zagotavljajo več njihove gotovosti, je ogrožena integriteta igre, verodostojnost tekmovanja pa načeta,« dodaja Uefa.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Predsednik Uefe Aleksander Čeferin FOTO: Benoit Tessier/Reuters

»Takšna odločitev hkrati ustvarja precedens na turnirju, ki še traja. V podobnih primerih bo zdaj treba zahtevati enako obravnavo, kar lahko tekmovanje le še dodatno obremeni. Nogomet je najbolj priljubljen šport na svetu, ker je lepa igra, zaupanja vreden pa je zato, ker se povsod igra po enakih pravilih. Noben turnir ni povsem samostojen otok. Če gre za svetovno prvenstvo, lahko njegove odločitve sprožijo pozitivne ali negativne posledice za celotno igro. Zato izražamo začudenje in nejevero nad takšno odločitvijo – brez primere, nerazumljivo in neopravičljivo,« so še zaključili pri krovni nogometni hiši na stari celini.

Blatter: Quo vadis, Fifa?

Nekdanji predsednik Fife Joseph Blatter je ostro komentiral primer Folarina Baloguna in domnevno politično vmešavanje v odločanje Mednarodne nogometne zveze. »Rdečih kartonov se ne razveljavlja s političnimi telefonskimi klici. Razveljavlja se jih na podlagi pravil, dokazov in odločitev neodvisnih organov. Če ameriški predsednik posreduje pri predsedniku Fife, igralec pa je nato nenadoma oproščen pred tekmo izločilnih bojev svetovnega prvenstva, je vprašanje neizogibno: Quo vadis, Fifa?« je zapisal Blatter.

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Po njegovem mnenju nogomet nikoli ne sme postati igrišče politične moči. Njegove besede so razumljene kot neposreden očitek predsedniku Fife Infantinu in ameriškemu predsedniku Trumpu, saj naj bi odločitev odprla nevarno vprašanje neodvisnosti nogometnih pravil in organov, ki jih morajo varovati. »Nogomet ne sme nikoli postati igrišče politične moči,« je še poudaril Blatter.

Ta dva človeka, ki ne vesta nič o nogometu, s tem ne bi smela imeti nič

Primer Baloguna dobiva vse večje razsežnosti. Po poročanju AFP in New York Timesa naj bi Trump osebno poklical Infantina in ga prosil, naj znova prouči rdeči karton ameriškega reprezentanta. Na dogajanje se je ostro odzval Jürgen Klopp, ki velja za glavnega kandidata za naslednika Juliana Nagelsmanna na klopi nemške reprezentance. Nemec je opozoril, da bi takšno posredovanje pomenilo nevaren precedens.

Jürgen Klopp FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Jürgen Klopp FOTO: Dylan Martinez/Reuters

»Če se je to res zgodilo, še vedno obstaja možnost, da se Združene države odločijo, da ga ne bodo uvrstile v ekipo,« je dejal Klopp. Nekdanji trener Liverpoola je bil še ostrejši pri oceni domnevnega dogovora med Trumpom in Infantinom. »Če sta Donald Trump in Gianni Infantino to res uredila med seboj, je to norost. To postavlja pod vprašaj vse. Ta dva človeka, ki ne vesta ničesar o nogometu, s tem ne bi smela imeti prav ničesar,« je poudaril Klopp.

Napačne odločitve sestavni del športa

Ob tem je opozoril, da so napačne odločitve sestavni del športa in življenja, toda pravil se ne sme spreminjati zaradi posameznega primera. »Vsi trpimo posledice napačnih odločitev. Kljub temu se skozi življenje naučimo živeti z njimi. In to je preprosto odločitev o konkretnem dejstvu,« je dodal nemški trener.

Stale Solbakken FOTO: Vincent Carchietta/Reuters
Stale Solbakken FOTO: Vincent Carchietta/Reuters

Zelo kritičen je bil tudi norveški selektor Stale Solbakken, ki je odločitev Fife označil za veliko napako. »To je bila strašna, strašna, strašna odločitev, ki bo škodovala svetovnemu prvenstvu. Žal mi je tudi Združenih držav. Če bodo zmagale, bo njihova zmaga vedno pod dvomom. To ni dobro za šport,« je dejal Solbakken po norveški izločitvi Brazilije v osmini finala.

Norvežan je opozoril predvsem na posledice, ki jih lahko ima takšna odločitev za nadaljevanje turnirja. »Kaj se bo zgodilo ob naslednjem rdečem kartonu? Kaj potem? Bomo v prihodnje imeli nekakšen odbor, ki bo takšne kartone preprosto razveljavljal?« se je vprašal Solbakken. Primer Balogun je tako postal več kot zgolj vprašanje ene kazni. Postal je preizkus verodostojnosti Fife, njenih pravil in meje, do katere lahko politika poseže v nogomet.

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FifaUefaAleksander ČeferinGianni InfantinoDonald TrumpSP 2026svetovno prvenstvo v nogometu

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