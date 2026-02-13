Uefa zrušila nov rekord, kaj pravi Aleksander Čeferin?

Sandor Csanyi, prvi milijarder na Madžarskem, ki vodi tudi Uefino finančno komisijo, nam je pojasnil, zakaj so lahko Evropejci v prihodnje optimistični in zakaj velja tako za vseh 55 članic Uefe.

»Ponosno vam lahko povem, da je Uefa v poslovnem letu 2024/25 prvič ustvarila več kot pet milijard prihodkov v letu, ko ni bilo evropskega prvenstva za moške. Nacionalnim zvezam smo razdelili 915 milijonov evrov, tudi proračun za naslednji leti pa smo konservativno nastavili na pet milijard,« je razkril 72-letni bankir, ki posluje tudi v Sloveniji.