Uefina revolucija v razlagi spornih situacij

Preverjanje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Pri Evropski nogometni zvezi (UEFA) želijo smele načrte uresničiti že v tej sezoni, zato so danes napovedali zagon platforme Clear Line, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre.

Smernice vsebujejo več kot 150 sodniških primerov, ki razlagajo pravila igre in pojasnjujejo, kdaj naj VAR posreduje in kdaj ne, tako na ravni državnih prvenstev kot tudi na ravni tekmovanj pod okriljem Uefe. Platforma poudarja, da se lahko sistem uporablja le za povsem jasne in očitne napake.

»Clear Line je zasnovan tako, da zagotavlja jasne in natančne smernice sodnikom na tekmah v Evropi. Te jim bodo pomagale zagotoviti večjo doslednost pri odločanju na tekmah in bolj standardiziran pristop k uporabi Vara, da igra ne bo trpela,« je ob tem izjavil Italijan Roberto Rosetti, vodja sodnikov pri Uefi.

Pri Uefi se zavedajo, da noben incident ni enak drugemu in da so občasne napake neizogibne. Vseeno pa so prepričani, da bo nova platforma postala osrednja referenčna točka za igralce, trenerje, komentatorje in navijače, ki bo pripomogla k razumevanju sodniških odločitev.

Pregled spornih situacij z Varom ne bi smel trajati dlje kot 90 sekund

Rosetti je ob predstavitvi tudi dejal, da pregled spornih situacij z Varom ne bi smel trajati dlje kot 90 sekund, morebitni rdeči kartoni pa bodo spet bolj temeljili na kontekstu izziva in ne zgolj na vzorcu stika. Čeprav bodo še naprej prikazovali mirujoče slike, bo celotno zaporedje dogodkov prikazano tudi v realnem času. Rosetti je ponazoril, da tu ne gre za situacije kot v igrici PlayStation, ampak je pomemben nogometni kontekst.

Nekdanji italijanski sodnik je delivce pravice pozval, naj ne dajejo prednosti številnim ponovitvam posnetka situacije, ampak naj v primeru dvoma stojijo za odločitvami, ki so jih sprejeli na igrišču. »Veseli smo vsakega sodnika, ki si upa to storiti. Na igrišču si želimo močne odločevalce z osebnostjo. To je najpomembnejše,« je poudaril vodja sodnikov pri Uefi.

Na spletni strani Uefe si lahko vsak pogleda videoposnetke spornih situacij. »Popolna enotnost bo vedno utopija. A prepričani smo, da Clear Line pomeni zelo, zelo velik korak,« je ocenil Rosetti.

Nove smernice so sprva pripravili vodje sodnikov iz Nemčije, Anglije, Francije, Italije in Španije, nato pa je o njih glasovalo vseh 55 članic Uefe.