Uefinih 20 milijonov evrov omogoča čas za pravo odločitev Zlatka Zahovića

To vedo tudi Guardiola, Mourinho, Klopp, Zidane in Ancelotti

Zlatko Zahović brez manevrskega prostora za napako

je postal 123. nogometni trener na svetu, ki je ostal brez službe v letu 2020, potem ko je sprejel odgovornost, ne pa krivde za mizeren izplen Maribora v drugem delu sezone. To seveda ne pomeni, da je Dare slab trener, prej nasprotno, v tej sezoni so zamenjali šefa stroke tudiin šesterica v premier league, v Braziliji pa so na isti dan odpustili trenerje celo štirje prvoligašiinVrhunski rezultat kot najvišji cilj je gonilo razvoja in edini pravi kralj gospodarstva, politike in športa. Tudi nogometne trenerje ohranja v sedlu le takojšnji in dokazan uspeh, ideja o dolgoročnem delu pa je lepa, toda v resnici utopična. Redki vlagatelji v športu so pripravljeni čakati pol leta na premike v lepoti igre, karkoli že ta pomeni. To vedoin, to vedo tudi pri nas. Nekdanji selektorje pomladil reprezentanco in gradil ekipo za kvalifikacije za euro 2020, a teh ni dočakal zavoljo pomanjkanja točk v domnevno »nepomembni« ligi narodov.je ostal trdno v sedlu tudi zavoljo »starih zaslug«, letos bodo mediji bolj neizprosni tudi do njega.V zadnjih tednih je zašel pod hud pritisk Darko Milanič, le zadnji od številnih dokazanih zmagovalcev pri nas, ki je odšel kot poraženec. Športni uspehi so hitro pokvarljivo blago, ob tem pa merljivi bolj natančno kot poskusi v kemijskem laboratoriju. Milanič je odstopil, v nasprotnem primeru bi ga morda odnesli iz pisarne navijači, kar se v Mariboru ne bi zgodilo prvič. Prav je tudi, da je povedal, da se počuti odgovornega, ne pa krivega za letošnje katastrofalne rezultate. S tem je povedal več, kot se zdi. Je (so)kriv, ki mu je morda »vsiljeval« sistem in določene igralce? So (so)krivi igralci, ki morda niso poslušali šefa? Je (so)krivo vodstvo kluba, ki morda ni zagotovilo optimalnih razmer? To so le trije možni razlogi ob četrtem, ki je najverjetnejši, da trenerju letos gotovo ni steklo. Štajerci bodo že poračunali in naj imajo pri tem veliko sreče, saj trenutna podoba Maribora ne koristi nikomur: ne vijoličasti družini, ne tekmecem, ne medijem in ne vodstvu lige.Nedeljski trening je vodil Milaničev pomočnikv zakulisju pa kroži več kandidatov za Milaničevega naslednika, kot je bilo kandidatov za ministre Janševe vlade: mnogi želijo, da se usede na klop kar Zahović, drugi izpostavljajo, da je na plačilnem seznamu šef mladinske šole, med najboljšimi pri nas sta prosta nekdanja selektorjain Tomaž Kavčič – slednji bi moral januarja na novo kitajsko misijo, toda izbruh koronavirusa ga je prizemljil v Sloveniji –, ki ga je Zahović nekoč že vabil pod Kalvarijo.Državni prvaki so zašli v slab položaj, zato je Zahović pred velikim izzivom. Sezona, v kateri je Maribor prejelzgolj od Uefe, je oddaljena šele dve leti, torej ob pravem gospodarjenju ni razloga za paniko. Drži le, da klub nima več manevrskega prostora za napake.