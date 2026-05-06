Ujezil se je, Uefa bi morala posredovati in obe ekipi poslati z igrišča

Nekdanji nizozemski zvezdnik Wesley Sneijder je bil eden od tistih kritikov, ki jim je bila kakovost polfinalnega dvoboja lige prvakov med Arsenalom in Atleticom na nizki ravni. Po njegovem mnenju bi moral biti pravi finale današnji dvoboj med Bayernom in PSG. Njegove kritike so bile zelo odmevne.

»Po 35 minutah sem rekel, da mora Uefa posredovati. Morali bi poklicati v London, obe ekipi pospremiti z igrišča in določiti, da bo povratna tekma med Bayernom in Paris Saint-Germainom dejansko finalna v tej sezoni,« je v svojem slogu, brez ovinkarjenja, za nizozemski Ziggo Sport povedal evropski prvak z Interjem leta 2010.

Sneijder je Atleticu očital preveč obrambno držo, Arsenalu pa sterilno premoč, a je našel tudi nekaj lepih besed za trenerja Londončanov Mikela Arteto. »Že zdaj si zasluži spomenik. V ekipi nima nogometašev svetovnega kova, a mu vseeno uspeva prevladovati proti tekmecu, kot je Atletico,« je dodal Nizozemec.