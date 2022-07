Ukrajina bo zagnala nogometno ligo, ob igriščih tudi zaklonišča

Ukrajinci so odločeni, da bodo izpeljali novo sezono nogometnega prvenstva kljub vojni, v kateri država brani svoje ozemlje pred Rusijo. Minister za šport Vadim Gutzeit je napovedal, da bo prvo kolo sezone 2022/23 na sporedu 23. avgusta, ki je tudi praznik ukrajinske zastave, obenem bodo tako najbolje napovedali tudi dan ukrajinske neodvisnosti, ki datira na 24. avgust.

Ukrajinski nogomet ta čas resda stoji na mrtvi točki – sezono 2021/22 so uradno končali aprila, dejansko že prej, prvak pa ni bil razglašen –, potem ko je država povsem osredotočena na obrambo pred Rusijo, toda zdaj želijo v državi omogočiti tudi preživetje športni panogi, ki je v Ukrajini z naskokom najbolj priljubljena. Gutzeit je pojasnil tudi protokol med morebitnimi ruskimi napadi.

Šahtar v ligi prvakov, Dinamo Kijev (še) ne

»Med alarmi za zračne napade bomo ustavili tekme, nogometaši, trenerji in uradne osebe pa bodo morali čim prej v zaklonišča, ki bodo urejena ob štadionih. Tekme bodo zaradi varnosti igrali brez navijačev na štadionih,« je potrdil Gutzeit. Ukrajinske klube je resda zapustilo ogromno tujih nogometašev, športni direktor Šahtarja Darijo Srna pa je posledično napovedal, da bo klub iz nesrečnega Donecka tožilo Fifo, ker je to diskrecijsko omogočila in v nasprotju z Uefo ni zaščitila ukrajinskega nogometa.

Takole deluje nogometni štadion v mestu Irpin, ki so ga zadele tudi ruske granate. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

Ukrajinski klubi bodo resda igrali tudi v tej evropski sezoni. Šahtar je že uvrščen v ligo prvakov 2022/23, Dinamo Kijev se bo v 2. kolu kvalifikacij meril s Fenerbahčejem, domače tekme pa bo igral na Poljskem tako kot druge ukrajinske ekipe.