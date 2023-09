Zakaj je ukrajinska poteza vsaj delno nepričakovana in licemerska

V nadaljevanju preberite:

Ukrajinska nogometna zveza (UAF) je zatrdila, da ne bo igrala v nobenem tekmovanju, v katerem bodo nastopali Rusi, četudi gre za otroke. UAF je poslala pismo tudi preostalim 54 članicam Uefe in jih pozvala, naj ravnajo enako.

Gre za nepričakovano potezo UAF. Ukrajinska vlada je julija sprejela odlok, po katerem lahko ukrajinski športniki tekmujejo tudi proti ruskim – vse dokler slednji ne bodo nastopali v nacionalnih dresih, dokler ne bo nikjer vidna ruska zastava in/ali predvajana ruska himna.

Uefin predlog temelji na več argumentih, med drugim tudi na Konvenciji o otrokovih pravicah (UNCRC), ki obravnava igro kot temeljno pravico za razvoj otrok kot človeškega bitja, pri čemer ne gre le za telesno, temveč predvsem kognitivno in čustveno rast. Nobena vojna ni večna, tudi ruske agresije v Ukrajini bo nekoč konec, tedaj bo pomembna integracija vseh, predvsem generacij, ki prihajajo.

Ukrajina je v vojni z agresorsko Rusijo, torej v položaju, ko upravičeno pričakuje vsakršno materialno ali finančno pomoč drugih držav. Pri tem je pozabila, da je prav Uefa februarja 2022 prva suspendirala Ruse iz svojih tekmovanj, nato prekinila sponzorstvo Gazproma, Rusom odvzela finale lige prvakov in jim onemogočila kandidaturo za euro 2028 in 2032.

Ko je Aleksander Čeferin organiziral reševanje nesrečnih nogometašev Šahtarja iz bombardiranega Kijeva in je Uefina fundacija za otroke finančno podprla mlade ukrajinske nogometaše, mu je Vladimir Zelenski podelil državno odlikovanje in se mu zahvalil »za podporo ukrajinskim športnikom in neomajno, brezkompromisno držo ter pomoč pri vnovičnem zagonu ukrajinskega športa«. Zakaj je zadnja ukrajinska poteza vsaj delno nenavadna in licemerska?