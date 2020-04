Umrl Chelseajev junak Bonetti

London - Peter Bonetti, nekdanji vratar Chelseaja in angleške nogometne izbrane vrste, je po dolgi bolezni umrl v 79. letu starosti.



Pri Chelseaju, za katerega je zbral 729 nastopov, so Bonettija opisali kot vratarsko superzvezdo 60. in 70. let preteklega stoletja ter kot enega njihovih najboljših nogometašev vseh časov.



Le nekdanji kapetan modrih Ron Harris (795), ki je igral v istem času kot Bonetti, je zbral več nastop za Chelsea. Bonetti je do januarja 2014, ko ga je prehitel češki vratar Petr Čech, držal tudi rekord po številu tekem, na katerih ni prejel gola.



Bonetti je bil član zmagovite angleške reprezentance, ki se je leta 1966 razveselila naslova svetovnega prvaka, a sam na nobeni tekmi ni stal med vratnicama. Za angleško reprezentanco je sicer zbral sedem nastopov, branil je tudi ob porazu Anglije proti Zahodni Nemčiji na SP 1970.