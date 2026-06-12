Umrl obrambni steber svetovnih prvakov iz Mehike

Brito, ki je z Brazilijo leta 1970 na svetovnemprveentvu v nogometu v Mehiki osvojil naslov svetovnega prvaka, je umrl v starosti 86 let, je v izjavi za javnost sporočila brazilska nogometna zveza CBF. Brito je za reprezentanco odigral 61 tekem.

»Brito nas je zapustil kot eden največjih obrambnih igralcev v zgodovini brazilskega nogometa. Njegov prispevek na svetovnem prvenstvu leta 1970 k našemu tretjemu naslovu svetovnega prvaka si bomo vsi za vedno zapomnili. Naj bo njegov borbeni duh navdih za naše igralce, ki bodo tekmovali na letošnjem svetovnem prvenstvu leta 2026,« je po navedbi nemške tiskovne agencije dpa dejal predsednik CBF Samir Xaud.

Brito je leta 1970 skupaj s Piazzo vodil brazilsko obrambo na turnirju. Medtem ko je bil Piazza znan po svoji tehniki, je bil Britto prevladoval s svojo močjo in dobro formo.

Brazilija bo svetovno prvenstvo v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi začela v soboto s tekmo proti Maroku.