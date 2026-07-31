Umrl je Franco Baresi, večni kapetan in simbol Milana

Nekdanji italijanski nogometni branilec Franco Baresi, dolgoletni kapetan in eden največjih simbolov Milana, je umrl v 67. letu starosti, je danes sporočil italijanski klub.

Baresi je AC Milan kot kapetan vodil v njegovi zlati dobi v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Z rdeče-črnimi je osvojil tri evropske naslove in šest naslovov italijanskega prvaka.

Vso kariero zvest Milanu

»Vsa zgodovina Milana je v solzah zaradi smrti Franca Baresija. Njegov zgled in integriteta bosta za vedno vtisnjena v DNK kluba, tako kot njegov ikonični dres s številko 6,« so pri Milanu zapisali na družbenem omrežju X.

Baresi je celotno igralsko kariero preživel pri Milanu, za italijansko reprezentanco, s katero je leta 1982 osvojil tudi naslov svetovnih prvakov in igral v finalu leta 1994, pa je zbral 81 nastopov.

Po več kot 20 letih profesionalne kariere in 700 uradnih tekmah za klub se je upokojil oktobra 1997. Več tekem je zbral le njegov obrambni partner in še ena milanska legenda Paolo Maldini.

Ves Milan v solzah

Italijanski nogomet so že v sredo zvečer pretresla poročila tamkajšnjih medijev, da je Baresi umrl. Milan je lažne navedbe kmalu zatem zanikal, vendar dodal, da nekdanji branilec prestaja »težko in občutljivo obdobje«.

Baresi je bil član italijanske reprezentance, ki je leta 1982 v Španiji osvojila naslov svetovnega prvaka. FOTO: Georges Gobet/AFP

V zadnjem času se je Baresi namreč soočal z zdravstvenimi težavami, odkar je avgusta lani prestal operacijo pljuč in začel zdravljenje z imunoterapijo. Milan je danes sporočil žalostno vest, vendar ni navedel vzroka njegove smrti.

Baresi se je rodil 8. maja 1960 v Travagliatu v bližini Brescie in se pridružil mladinskim selekcijam AC Milana leta 1974. Štiri leta kasneje, še pred svojim 18. rojstnim dnevom, se je pridružil tudi članski ekipi. Kapetan je postal pri 22 letih, znan pa je bil predvsem po svoji tehniki, predvidevanju poteka igre, obrambnih posredovanjih in svojih vodstvenih sposobnostih, navaja francoska tiskovna agencija AFP.